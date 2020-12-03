ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повна переоцінка цінностей: Слава Камінська розповіла про життя після розлучення і новий роман

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 16:42
Повна переоцінка цінностей: Слава Камінська розповіла про життя після розлучення і новий роман Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська дала інтерв'ю відомому глянцевому журналу Viva!, розповівши багато особистих подробиць. Так, співачка знову заговорила про пережите розлучення з Едгаром Камінським і про те, яким нелегким був цей період. Тим не менш, їй вдалося вийти з нього повністю іншою людиною, з позитивним мисленням, але колишньою вірою в любов.

До речі, у зірки з'явився і новий бойфренд. Щоправда, про нього вона говорити не поспішає. Але те, що в нових відносинах учасниця групи "НеАнгели" щаслива, видно з квітучого зовнішнього вигляду Слави та її життєрадісних постів.

Повна переоцінка цінностей: Слава Камінська розповіла про життя після розлучення і новий роман

Слава пережила нелегкий період, але знову щаслива (фото: instagram.com/babaslavka)

"У мене відбулася повна переоцінка цінностей, змінилися пріоритети і погляди на багато речей. На якісь ситуації я стала абсолютно по-іншому реагувати: на людей, їх вчинки, поведінку. Все сприймається в рази простіше. Раніше жити було легше, але ми накручували себе такими дурницями! Зараз начебто і нові проблеми з'явилися, але починаєш з вдячністю приймати все, що з тобою відбувається", - розповіла Слава.

Нагадаємо, напередодні свят Камінська вирішила прикрасити будинок. Співачка вирушипа за покупками і, крім гірлянд і дощику, прихопила "ручного північного оленя".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"