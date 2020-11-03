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Сміливо: пишнотіла Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 22:23
Сміливо: пишнотіла Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Модель продовжує розбурхувати мережу

Ешлі Грем не так давно відзначила свій день народження - пишнотілій красуні виповнилося 33 роки. І зараз модель вирішила показати, як провела цей день. Зірка запостила кілька кадрів, на яких продемонструвала святкову атмосферу і теплі сімейні моменти.

Сміливо: пишнотіла Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванніСміливо: пишнотіла Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні
Ешлі з сином і чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Ешлі вирушила в подорож разом з коханим чоловіком - відеоператором Джастіном Ервіном, а також сином, якому ще не виповнилося й року. Модель показала фото з прогулянки, де вона несе малюка в спеціальній сумці. Виглядає модель умиротвореною і щасливою: в простому комфортному одязі, без макіяжу і укладки, вона все так само прекрасна. Дитину вона одягла в картатий жакет і кумедну шапку з помпонами. Тут же в галереї є й кадр з Джастіном - пара мило позує, обійнявшись. Не обійшлося і без фото розкішної осінньої природи. "Ідеальний день народження з моїми хлопчиками", - написала Грем.

Сміливо: пишнотіла Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні
Ешлі на новому голому фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Але Ешлі була б не Ешлі, якби вона не додала б інтимну і пікантну нотку в цей пост. Разом зі зворушливими кадрами сім'ї вона опублікувала свої оголені фото. Модель сидить у ванній, демонструючи оголене тіло і неголені пахви. На цій деталі скандальна знаменитість явно хотіла зробити акцент. Шанувальники, як завжди, високо оцінили відвертість Ешлі, засипавши її коментарями, привітаннями і компліментами.

Нагадаємо, раніше Ешлі демонструвала своє тіло на фото без будь-якої обробки і ретуші.

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