Повний кач: Леся Нікітюк похвалилася яскравими фото з прогулянок по Стамбулу

Леся Нікітюк нещодавно разом зі своєю мамою прилетіла в Туреччину , щоб пройти в місцевій клініці повне обстеження організму. Телеведуча робить це щороку, аби бути обізнаною про стан свого здоров'я. До радості зірки, результати її порадували - вона цілком здорова. Так що Леді Ле відправилася гуляти по колоритному Стамбулу.

Барвистими кадрами з сонячного мегаполісу Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Для початку Леся відправилася в один з ресторанів, де поласувала смачними стравами з м'яса і червоним вином.

"ВеріДелішес. Нусрет не прийшов", - підписала фото артистка, натякаючи на назву закладу.

Також вона потішила себе морською прогулянкою по Босфору, для якої вибрала стильний і зручний лук. Леся позувала перед камерою в чорних шкіряних лосинах, подовженій блакитній сорочці та білій кофтинці зверху. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - поділилася телеведуча.

Наостанок зірка прогулялася по березі протоки і влаштувала міні-фотосесію на каменях. Нікітюк постала в ніжному весняному аутфиті - вона одягнула білі штани і довгу блакитну сорочку оверсайз.

Зачіску Леді Ле доповнила стильним головним убором-пов'язкою, а в якості аксесуара вибрала маленьку сумочку з квітковим принтом.

"Простіть мене, якщо що, і я вас теж прощаю. P. s.Особливо простіть ті, з ким не сфоткалась", - написала Нікітюк, так як знімки були зроблені в Прощену неділю, яка у 2021 році випала на14 березня.

Леся Нікітюк поділилася барвистими фото з відпустки в Стамбулі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі прийшли в захват від образів Нікітюк і засипали її компліментами в коментарях.