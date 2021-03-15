Повний кач: Леся Нікітюк похвалилася яскравими фото з прогулянок по Стамбулу
Леся Нікітюк нещодавно разом зі своєю мамою прилетіла в Туреччину, щоб пройти в місцевій клініці повне обстеження організму. Телеведуча робить це щороку, аби бути обізнаною про стан свого здоров'я. До радості зірки, результати її порадували - вона цілком здорова. Так що Леді Ле відправилася гуляти по колоритному Стамбулу.
Барвистими кадрами з сонячного мегаполісу Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для початку Леся відправилася в один з ресторанів, де поласувала смачними стравами з м'яса і червоним вином.
"ВеріДелішес. Нусрет не прийшов", - підписала фото артистка, натякаючи на назву закладу.
Також вона потішила себе морською прогулянкою по Босфору, для якої вибрала стильний і зручний лук. Леся позувала перед камерою в чорних шкіряних лосинах, подовженій блакитній сорочці та білій кофтинці зверху. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.
"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - поділилася телеведуча.
Наостанок зірка прогулялася по березі протоки і влаштувала міні-фотосесію на каменях. Нікітюк постала в ніжному весняному аутфиті - вона одягнула білі штани і довгу блакитну сорочку оверсайз.
Зачіску Леді Ле доповнила стильним головним убором-пов'язкою, а в якості аксесуара вибрала маленьку сумочку з квітковим принтом.
"Простіть мене, якщо що, і я вас теж прощаю. P. s.Особливо простіть ті, з ким не сфоткалась", - написала Нікітюк, так як знімки були зроблені в Прощену неділю, яка у 2021 році випала на14 березня.
Леся Нікітюк поділилася барвистими фото з відпустки в Стамбулі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі прийшли в захват від образів Нікітюк і засипали її компліментами в коментарях.
- Фешн із май профешн - це про фото
- як гарно
- Хюррем
- Яка стильна
- Хорошого відпочинку
- Красуня
- Стильна модна яскрава, супер вогонь дівчина
- Чудова як завжди!
- Дуже гарне фото, а кольори
- Леся я торчу від Босфору,мскажи супер
- Леся ти дуже красива жінка
- Лесічка ти золото
Нагадаємо, Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я.