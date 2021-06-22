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Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче!

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США, Вівторок 22 червня 2021 19:18
Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче! Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі вже не раз демонструвала свою помітно більш струнку фігуру після пологів. Але в новій фотосесії для власного бренду Inamorata явно перевершила себе.

Зйомка, де Емілі позує напівоголеною, вийшла максимально гарячою.

Емілі демонструє новинки - спокусливі купальники і нижню білизну, яка ідеально підкреслила її спокусливе тіло. Вбрання з квітковим принтом в приглушених коричневих відтінках доповнив макіяж їм в тон. Вся картинка вийшла гармонійною і неймовірно гарячою. І відверті пози Емілі тому тільки сприяли.

Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче!

Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче!Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче!Емілі Ратаковскі для свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

У власному блозі дівчина показала не тільки кадри зі зйомок, але і свої фото з прогулянки, де вона позує на тлі білбордів. Для виходу на вулицю молода матуся також вибрала образ досить спокусливий.

Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертими фото: занадто гаряче!

Емілі Ратаковскі в новому Луці (фото: instagram.com/emrata)

Емілі постала в крихітних джинсових шортах, які доповнила чорним ременем, і бежевому топі, під яким видно чорну нижню білизну. Білі кеди, а також плетена сумочка, сережки-кільця і великий годинник завершили як завжди продуманий до дрібниць лук інстадіви.

Раніше ми писали, що Емілі відзначила 30-річчя на райському острові.

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