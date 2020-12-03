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Напівгола Ешлі Грем захопила апетитними формами в пікантному домашньому вбранні

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 21:53
Напівгола Ешлі Грем захопила апетитними формами в пікантному домашньому вбранні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем підготувала новий пост, показавши стильний образ і свою розкішну фігуру. Пишнотіла модель приміряла чорну нижню білизну: ліф і трусики з високою посадкою. А зверху одягла укорочену куртку з блискучого матеріалу на змійці, яка демонструє розкішні груди молодої матусі. Образ Ешлі доповнили макіяж в натуральних відтінках, а також стильна укладка. Модель позує, задумливо дивлячись у бік, а також лежачи. Фото повною мірою передають красу оголеного тіла Грем, над яким вона, до речі, постійно працює в спортзалі.

Напівгола Ешлі Грем захопила апетитними формами в пікантному домашньому вбранніНапівгола Ешлі Грем захопила апетитними формами в пікантному домашньому вбранні
Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ти моя мотивація", "Богиня", "Ти найкраща", "Вау", "Королева", "Як можна бути такою красивою", "Я не можу надивитися на ці фото", "Неймовірна", "Чудова", - пишуть шанувальники зірки, яких на її Instagram-сторінці вже близько 12 мільйонів.

Нагадаємо, Ешлі Грем давно посилено займається йогою. Дівчина демонструє відмінні навички і виконує масу складних асан. Так, нещодавно вона показала, що легко входить в стійку на руках. Щоправда, тільки в присутності інструктора і біля стіни.

Раніше ми писали, що Ешлі знов запостила в мережу провокаційне відео.

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