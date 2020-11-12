Напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом на гарячих домашніх фото

Модель показала, в чому ходить вдома

Ірина Шейк показала нове відверте фото, зроблене вдома. Модель приміряла білий кроп-піт з принтом, а також крихітні шорти, які підкреслили досконале тіло зірки. В додаток до них вона взула угги. Шейк сидить навпроти дзеркала, високо закинувши ногу, і кокетливо чіпаючи руками волосся. Поруч стоять косметика і численні парфуми 34-річної моделі. Фото, яке вийшло досить спокусливим, Ірина підписала коротко: "Робота вдома".



Ірина показала домашнє фото (фото: instagram.com/irinashayk)

"Ти прекрасна", "Вау", "Найкрасивіша", "Виглядаєш неймовірно", "Королева", "Ці ноги просто рай", "Дуже красива", "Красуня", "Найкраща", - не втомлюються захоплюватися фанати красою Ірини. Багато з них також попросили Шейк розповісти, що за духи вона використовує. Не обійшлося і без згадки екс-бойфренда моделі - голлівудського актора Бредлі Купера. Шанувальники вважають, що актор явно кусає лікті, дивлячись на таку красуню.

Нагадаємо, Ірина Шейк і Бредлі Купер були однією з найбільш обговорюваних пар шоу-бізнесу. Хоча самі вони ретельно приховували своє особисте життя від сторонніх очей. Після розлуки з Купером в 2019-му році, ні Ірина, ні її екс-коханий так жодного разу і не прокоментували ситуацію. Про причини розриву модель згадала тільки в січні цього року, давши інтерв'ю для британського журналу VOGUE.

На запитання, чому все-таки вони розійшлися, Ірина сказала вельми туманно: “Думаю, що в будь-які гарні відносини ти привносишь і краще, і гірше в собі - така вже людська природа. Дві прекрасні людини далеко не завжди можуть скласти хорошу пару". При цьому супермодель уточнює, що для неї стосунки з Купером були "великою удачею".

Тепер, до речі, пару часто можна помітити за прогулянками зі спільною дочкою.