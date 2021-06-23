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Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фото

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США, Середа 23 червня 2021 19:18
Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фото Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід останнім часом вкрай рідко ділиться постами з робочих проектів. Дівчина захопилася пошуками себе, а тому більше уваги приділяє надихаючим постам про душу.

Але часом все ж її пристрасть до відвертих луків бере верх, і вона показує гарячі фото з особистого архіву.

"Минула я надихає майбутню мене", - написала дівчина під знімком, де позує напівоголеною. Принаймні, на фото видно тільки її голі плечі. Беллі зробили яскравий макіяж в дусі 90-х з синіми тінями, а також перламутровими губами, а також незвичайну зачіску з чубчиком і великими локонами на потилиці. Такий гарячий контент на сторінці популярної моделі викликав небувалий ажіотаж серед фанатів. Як видно, вони вже просто не сподівалися побачити щось подібне в її блозі.

Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фотоНапівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фото

Белла Хадід на архівних фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Також модель поділилася фото зі своїм братом Анваром, який 22 червня відзначив своє 22-річчя. 24-річна Белла показала масу архівних фото з дитинства, а також кадрів з червоних доріжок і милих дитячих фото.

Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фотоНапівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фото

Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фотоБелла Хадід з Анваром (фото: instagram.com/bellahadid)

"З днем народження мою улюблену людину на планеті. Мій захисник! Мій духовний воїн і близнюк. Ти змушуєш мене пишатися тим, що я твоя сестра. Мене надихають любов, пристрасть і творчість, які ти вкладаєш у все, що робиш. Хотіла б я бути з тобою сьогодні. Моє серце буквально розбите. Але в будь-якому випадку. Я знаю, що у тебе буде найкращий день, і я так пишаюся тим, ким ти є!!! Кращий хлопець, кращий стиль, кращий мозок, краще серце. Я дуже по тобі сумую", - написала любляча сестра.

Також ми писали, як Белла пропонує носити універсальну літню річ - білу сорочку.

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