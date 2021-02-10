Напівголі на пляжі: Кім і Кортні Кардашян засипали мережу відвертими фото в купальниках

Кім Кардашьян поділилася новими гарячими фото, на яких позує зі своєю старшою сестрою Кортні. Обидві жінки одягли відверті купальники, що продемонстрували їх спокусливі фігури.

Кім запостила кілька кадрів на особистій сторінці мережі Instagram . Раніше схожими ділилася і Кортні.

Кім Кардашьян одягла незвичайний купальник, який складався з відвертого бюстгальтера, а також шорт-велосипедок. Кортні приміряла червоне бікіні мінімального розміру, яке ледве прикривало форми старшої з сестер Кардашьян. Луки обох доповнили сонцезахисні окуляри, а також золоті прикраси. Саме їм приділила увагу у підписі Кім.

Кім Кардашьян та Кортні на відпочинку (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Кортні загубила сережку в океані, тому я допомогла їй знайти її", - написала 40-річна модель і королева Instagram. У відповідь вона отримала масу компліментів. Також багато хто відзначив, що Кім і Кортні неймовірно схожі, "просто однакові".

Примітно, що Кім стала постити дуже багато відвертого контенту, який багато хто пов'язує з бажанням бізнесвумен підняти самооцінку у важкий час. Зараз вони з Каньє Уестом починають процес розлучення. І за чутками, перестали спілкуватися.