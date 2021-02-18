Напівоголена біля басейну: Ріанна підірвала мережу розкішним тілом у відвертому купальнику
Ріанна продовжує епатувати публіку сміливими фото. Цього разу 32-річна співачка, яка останнім часом всерйоз захопилася бізнесом, позує біля басейну в купальнику. Поруч лежить її колекційна книга фотографій the RIHANNA book, якою зірка неймовірно пишається.
Знімок Ріанна опублікувала на особистій сторінці мережі Instagram. І, зрозуміло, викликала ажіотаж у мережі.
Ріанна виглядає, як завжди, ефектно. Вона одягла чорне бікіні, прикрашене камінням, а доповнила образ численними браслетами, перснями, підвісками і іншими прикрасами. Також дівчина не стала зраджувати своїм стильним звичкам, одягнувши улюблені сонцезахисні окуляри. А макіяж зробила з акцентом на червоні губи.
Ріанна на новому фото (фото: instagram.com/badgalriri)
Позу вона прийняла досить відверту, щоб продемонструвати заодно і своє розкішне тіло. Жаркий кадр неймовірно порадував фанатів, що оцінили його численними лайками і коментарями.
До речі, кілька днів тому Ріанна показувала фото і зовсім топлес. Співачка приміряла шовкові боксери Savage x Fenty лавандового відтінку, а в якості прикрас вибрала бренд Jade Brothers. Марка спеціалізується на масивних аксесуарах з каменів. Нагадаємо, зараз великі прикраси б'ють рекорди популярності!
Ріанна не догодила фанам (фото: instagram.com/badgalriri)
І хоча образ Ріанни схвалили майже всі фанати, назвавши зірку неймовірно сексуальною, знайшлися й ті, хто не оцінив використання релігійних символів в її луці. Підвіска із зображенням Ганеші здалася їм недоречною і навіть образливою.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що конгломерат LVMH припинив випуск одягу під маркою Fenty. Всі сили компанія має намір кинути на розвиток Fenty Beauty, Fenty Skin і Savage x Fenty.
Раніше Ріанна показала нового бойфренда.
А також розповіла, яким бачить своє майбутнє і скільки дітей хоче.