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Напівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікіні

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США, Середа 02 червня 2021 22:23
Напівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікіні Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

Ріанна не перестає радувати фанатів своїми напівоголеними знімками. Цього разу дівчина вирішила показати нові моделі нижньої білизни, вибравши спокусливий комплект в жовтому відтінку.

Жаркий пост співачки і бізнесвумен вже набрав близько 6 мільйонів лайків.

Ріанна постала перед фанатами в золотистому комплекті: бюстгальтер і бікіні з високою посадкою. Доповнили образ численні аксесуари: сережки-пусети, ланцюжки, намиста, браслети, кільця і годинник. А зухвалу нотку додали мюлі на шпильках з хутряною обробкою. Завершили лук африканські кіски, зібрані на потилиці в хвіст. А також макіяж з рожевим блиском на губах і мерехтливими тінями на повіках.

Напівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікініНапівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікініНапівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікініРіанна сама рекламує речі свого бренду (фото: instagram.com/badgalriri)

"3 хвилини обмірковувала підпис... Мені нічого сказати", - написала Ріанна. Зате шанувальникам співачки було що сказати.

"Картинка все одно говорить про все", "Коли пост не потребує підпису", "Коли власна краса позбавляє тебе дару мови...", "Настрій - вогонь", "Моя улюблена", "Приголомшливе видовище", "Королева. Деякі речі не потребують підпису", "Ти неймовірна", - захоплюються вони.

Також днями співачка показала спокусливе фото топлес.

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