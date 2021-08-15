Полякова в діамантах від чоловіка підкорила бездоганним образом на міжнародному фестивалі

Оля Полякова насичено проводить літо. Не встигла вона повернутися після відпочинку у Франції на Лазурному березі, куди літала з донькою Машею до подруги, як вирушила на гучний світський захід блищати під прицілом фотокамер.

Оля приїхала в Одесу на легендарний щорічній кінофестиваль і пройшлася по червоній доріжці під руку зі своїм продюсером і другом Михайлом Ясинським, а фото і відео показала в Instagram .

Вона вийшла в світ у вечірній сукні від українського дизайнера Андре Тана, що ідеально повторює вигини її стрункої фігури. Білосніжний об'ємний верх і облягаючий низ в підлогу, чорні елегантні босоніжки на тонких ремінцях від вітчизняного бренду Marsala надавали образу особливу вишуканість.

Свій вечірній образ зірка доповнила діамантами. За її словами, звисаючі сережки і кольє з коштовностями їй презентував чоловік на весілля. Прикраси лежали в сейфі і чекали своєї години, і ось вона настала!

Оля Полякова захопила виходом у світ в Одесі під руку з продюсером (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля зробила яскравий макіяж з акцентом на губи з червоною помадою, зібрала волосся у високий хвіст і ідеально рівно поклала чубок, обрамивши обличчя декількома пасмами.

"Пишаюся нашим кінематографом і розвитком українського кіно! Така красива подія мотивує талановитих режисерів втілювати шикарні проекти в реальність!"- підписала фотосет з червоної доріжки Полякова, а також зазначила, що вони разом з Ясинським прибули на 12-й Одеський кінофестиваль не просто так.

Так, в рамках програми показів гості зможуть оцінити українську комедію" Зірки за обміном", продюсерами якої виступили Оля і Михайло.

Від компліментів для Олі не втрималися навіть зірки. "Ідеальна, Оля", - написала актриса і тезка співачки Ольга Сумськоъ, а Алан Бадоєв залишив смайли-сердечка.