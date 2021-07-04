ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: "фігурка - супер"

Новость на русском →
Неділя 04 липня 2021 19:52
Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: "фігурка - супер" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвія Агаркова

Оля Полякова в літній гарячий робочий сезон поєднує виступи і релакс. Зірці дуже подобаються такі гаастролі. Наприклад, нещодавно вона побувала в Карпатах, де встигла розслабитися в СПА і станцювати гарячий танець перед близьким чоловіком. Тепер же Королева ночі вирушила до Туреччини.

Оля красувалася на морському березі і не втрималася від парочки літніх фото для Instagram.

На співачці - білосніжна сукня в горошок від українського дизайнера Андре Тана зі спільної колекції з Катею Осадчою. Вбранн лише підкреслило стрункі вигини артистки, тонку талію і точені ніжки. Очі вона сховала за сонячними окулярами і сховалася від палючих променів під пальмою-парасолькою.

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Оля Полякова підкорила форами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"За традицією 1, 2, 3, 4? Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?"- поцікавилася Полякова.

"Всі" - запевнила Даша Астаф'єва. Шанувальникам дуже сподобався витончений літній фотосет Полякової.

  • Як же ви прекрасні, фото просто вогонь. Ви скрізь круто вийшли!
  • 4 така щаслива
  • Оля, ти прекрасна і фігурка проста супер
  • Очманіти! Ну куди стільки краси?
  • На всіх фото крута
  • Олечка, ви як завжди прекрасна
  • Легка, повітряна, вітерцю слухняна
  • Олечка, всі фото супер! Вогонь! Ви дуже класна і шикарна завжди!

Нагадаємо, що раніше Олю Полякову розкритикували за фото дочки Маші з автоматом.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією (фото)
Маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією (фото)