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Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: " вона ще й підігріває"

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Понеділок 28 червня 2021 09:47
Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: " вона ще й підігріває" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не боїться критики і не соромиться демонструвати свої стрункі форми у всій красі. За ідеалною фігурою зірки стоїть величезна робота, з секретами своїх тренувань і раціону вона із задоволенням ділиться з шанувальниками, а її гарячі фотосети незмінно викликають ажіотаж в мережі.

Цього разу Королева ночі вирішила спровокувати підписників в Instagram яскравим фотосетом в червоному мікробікіні.

Співачка позує на зелоном газоні в купальнику-бондо і демонструє точені форми з різних ракурсів, даючи розглянути себе краще.

"1,2,3,4,5? Голосуємо! Тыжематьей і в вашемвозрасте на вихід", - відразу ж попередила сувора співачка тих, хто буде намагатися її розкритикувати за жаркий фотосет.

Перед гарячою фотосесією артистки не встояли не тільки шанувальники, а й зіркові друзі. "Ну, Полякова... На вулиці і так жарко, а вона ще підігріває!"- зазначив Гарік Бірча. "Все клас", - гідно оцінила знімки Ольга Цибульська. "Вогонь!"- запевнив Євген Сморигін. "А можна все і ще 5", - написала вражена Анна Буткевич.

Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: &quot; вона ще й підігріває&quot;

Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: &quot; вона ще й підігріває&quot;

Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: &quot; вона ще й підігріває&quot;

Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: &quot; вона ще й підігріває&quot;

Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: &quot; вона ще й підігріває&quot;

Оля показала спекотні кадри в крихітному бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ага ,Фотошоп, видно як живіт підтягували, що аж поле попливло", - зазначив у коментарях хтось із користувачів мережі. "Ну так, у мене ж пузо зазвичай", - парирувала з гумором зірка.

Звичайно, не обійшлося і без порції критики, яку передбачала артистка. Але компліменти сипалися на неї як з рогу достатку.

  • Неймовірно красива жінка
  • Ви в такій відмінній формі
  • Афродіта прям
  • Яка красуня
  • Вау! Кішечка - вогонь
  • Ну просто тигриця
  • Сексуальна

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова влаштувала гарячі танці перед чоловіком в СПА.

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Оля Полякова
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