Полякова у мікрошортах і шкіряних чоботях-панчохах розбурхала мережу фото з донькою в кроп-топі

Оля Полякова вміє епатувати публіку і змусити говорити про себе. Співачка нещодавно стала героїнею кількох скандалів через свої різкі висловлювання на адресу колег і принесла вибачення. Але темою для обговорення стають не тільки слова Королеви ночі, але і її сміливі образи. На новому фото вона постала в досить відвертому аутфіті.

Оля розмістила на власній Instagram -сторінці кілька кадрів, на яких вона позує у відвертому спокусливому луці.

Співачка вибрала виграшний total black – чорний атласний піджак, мікрошорти і шкіряні високі панчохи-чоботи. Окремої уваги заслуговують аксесуари. Наприклад, подіумний сміливий тренд – комбінація з двома однаковими сумками. До речі, цей прийом додає незвичності в образу і навіть елемент мілітарі: розташовані з боків сумки нагадують фляги військових минулих століть.

Прикраси Оля вирішила золоті і масивні – ланцюг і браслети. Королева ночі зробила помітний макіяж і ефектно уклала волосся.

"Молода нова", – охарактеризувала зухвалий лук зірка.

Оля Полякова у відвертому образі похвалилася нескінченними ногами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На ще одному знімку вона позує в компанії старшої доньки Маші. Дівчинка одягла оригінальний брючний костюм у спортивному стилі зі сміливим принтом і кроп-топ. Вона також вибрала масивні золоті прикраси. Макіяж зроблений з акцентом на "котячі" очі з довгими стрілками.

"Ми сьогодні на чорному!" - повідомила Оля, обійнявши Машу.

Оля Полякова з донькою вбили total black-образами (фото: instagram.com/polyakovamusic)