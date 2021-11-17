ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Новость на русском →
Мальдіви, Середа 17 листопада 2021 12:50
Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка Оля Полякова з донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвія Агаркова

Оля Полякова з дочками встигла відпочити на райських Мальдівах і насолодитися екзотичними пейзажами і ласкавим океаном. Не обійшлося без пригод – співачка застрягла на островах, що страшно засмутило її старшу дівчинку Машу - вона мріяла потрапити на вступ власної групи в Києві і навіть розплакалася від переживань. Але все вирішилося найкращим чином, і зіркова сім'я вчасно дісталася додому.

Артистка вирішила побалувати шанувальників в Instagram фотозвітом з відпустки і поставили перед ними нелегке завдання.

Пляжний фотосет на тлі океанської блакиті під розлогою пальмою вийшов дуже ефектним. Оля красувалася в білосніжному комплекті, що складається з топа на шнурівці і довгої спідниці на запах з рюшем.

Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Оля Полякова з дочками захопили фото на пляжі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша ж постала в короткій сукні-міні з корсетним ліфом і оборками на подолі вбрання. Молодша дочка зірки, енергійна Аліса влізла на пальму і весело посміхається в камеру.

"Ну, хто краще засмаг? Це неймовірна пригода, яка трапилася з нами не випадково", - написала Оля під барвистими кадрами.

Шанувальникам дуже сподобався фотосет зіркової сім'ї, про що вони повідомили під фото.

  • Аліса найкраща
  • Мала гарненька
  • Ви неймовірно красиві всі, так і віє позитивними емоціями
  • Які красуні всі! Шикарні дівчатка
  • Три красуні
  • Класно, без слів! Ви просто молодці
  • А Машенька скоро матусю затьмарить! Неймовірно красива Марія
  • Богині краси
  • Які гарні, засмагли все відмінно

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова захопила стрункими формами у блискучому шоколадному бондо.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні теплішає, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду
В Україні теплішає, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду