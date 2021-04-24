Полякова і Осадча в купальниках прогулялися по пляжу в Туреччині (відео)

Українська співачка Оля Полякова разом з мамою і дочками відпочиває в Туреччині на Анталійському узбережжі. На пляжі вона несподівано зустріла телеведучу Катю Осадчу, яка вирішила позасмагати між зйомками. Знаменитості мило поспілкувалися і не упустили нагоди похвалитися на камеру своїми купальниками.

Артистки постали на відео в закритих купальниках і сонцезахисних окулярах. Волосся обидві зібрали в хвіст. Вони позують на пляжі в обнімку і весело посміхаються.

"Боже, де б ми ще, дорога моя, з тобою зустрілися?",- повідомила Полякова.

Осадча ж додала, що вже через тиждень шанувальники зможуть побачити їх удвох у програмі "Світське життя".

Відзначимо, що в ролику ведуча прикриває живіт крислатим капелюхом - в мережі вже деякий час ходять чутки про вагітність зірки. Причиною став її кругленький животик, який стає все складніше приховувати під одягом.

Катя Осадча і Оля Полякова зустрілися на пляжі в Туреччині (відео: Youtube.com/GlamWish)

Катя приїхала до Туреччини по роботі - знімати новий випуск шоу, проте вона встигає також відпочити і насолодитися морем і пляжем. У своїх "історіях" вона поділилася розслабленим кадром з пляжу.

Катя Осадча позасмагала на пляжі в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Полякова ж проводить час з сім'єю, цього разу без чоловіка. На початку відео в кадр потрапила також старша дочка співачки Маша - разом з мамою вони йдуть на пляж. При цьому на них однакові купальники різного кольору.