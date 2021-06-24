Полякова у відвертому монокіні влаштувала спекотні танці перед хлопцем: і це не її чоловік

Оля Полякова не звикла сидіти без діла. Вона поєднує роботу і відпочинок, а в період локдауна через пандемію коронавірусу навіть запустила свій успішний інтернет-проект - "Полявидение", а потім стала партнером проекту #проковід від ЮНІСЕФ та INSCIENCE. З настанням спекотного сезону і послаблення карантинних заходів повернулися нехай і нечисленні, але концерти, за якими встигли скучити всі зірки. Але не забуває Королева ночі і про цікавий контент для своїх підписників.

Так, вона заінтригувала прихильників в Instagram спокусливим танцем у відвертому монокіні перед чоловіком, який залишився по той бік камеру.

Оля біля панорамного вікна від стелі до підлоги спокусливо рухається під підбадьорливі коментарі молодого чоловіка за кадром.

"Давай, що ти? Розважай нас. Опа-опа! Hot Baby!" - каже чоловічий голос, поки Оля демонструє гнучкість і пластику рухів.

Оля показала гарячі танці в СПА

"Ось такі гастролі я люблю!"- зазначила пізніше Полякова у відео і показала, з ким перебувала в СПА.

Оля розсекретила чоловіка по той бік камери (instagram.com/polyakovamusic)

Загадковим чоловіком, який знімав зірку в пікантній ситуації, виявився її менеджер і друг Артемій Чирков.