Полякова пояснила скандальне фото дочки з автоматом: завжди думаю, що роблю

Оля Полякова нещодавно опинилася в центрі скандалу в мережі. Хоча співачці не звикати потрапляти під шквал критики. Так, під час тематичної кубинської вечірки з нагоди дня народження її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова співачка зробила кілька знімків старшої дочки Маші з автоматом. Кадри викликали палкі суперечки у мережі і потягнули за собою критику на адресу зірки.

Оля уточнила, що автомат – всього лише бутафорія і реквізит для тематичної вечірки і нічого поганого в фото дівчини вона не бачить.

"Я завжди думаю, що я роблю. Це жарт, і не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті і злочин там, де його немає. Це Куба, нарко-вечірки, все це було в історії, тому вона була одягнена, як кубинська дівчина. У нас було багато бутафорських різних прикрас для цієї вечірки. Вона взяла цю гвинтівку в руки і виглядала дуже сексуально, незважаючи на те, що їй всього 16. А що, і дівчата в 16 можуть бути сексуальними, і за 30 з великим хвостиком теж можуть бути дуже сексуальними", - кокетливо завила Королева ночі.

Оля Полкова пояснила, чому сфотографувала дочку з автоматом

До слова, Маша і Оля Полякови нещодавно піддалися критиці з іншого приводу. Співачка опублікувала відео першого концерту дочки разом з її гуртом, але дівчину розкритикували в мережі за пісні з нецензурою лексикою і не дуже добре відгукувалися про її співочі данні.