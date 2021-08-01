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Полякова пояснила скандальне фото дочки з автоматом: завжди думаю, що роблю

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Неділя 01 серпня 2021 11:13
Полякова пояснила скандальне фото дочки з автоматом: завжди думаю, що роблю Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова нещодавно опинилася в центрі скандалу в мережі. Хоча співачці не звикати потрапляти під шквал критики. Так, під час тематичної кубинської вечірки з нагоди дня народження її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова співачка зробила кілька знімків старшої дочки Маші з автоматом. Кадри викликали палкі суперечки у мережі і потягнули за собою критику на адресу зірки.

В програмі "Світське життя" вона пояснила, чому вирішила сфотографувати дочку зі зброєю в руках.

Оля уточнила, що автомат – всього лише бутафорія і реквізит для тематичної вечірки і нічого поганого в фото дівчини вона не бачить.

"Я завжди думаю, що я роблю. Це жарт, і не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті і злочин там, де його немає. Це Куба, нарко-вечірки, все це було в історії, тому вона була одягнена, як кубинська дівчина. У нас було багато бутафорських різних прикрас для цієї вечірки. Вона взяла цю гвинтівку в руки і виглядала дуже сексуально, незважаючи на те, що їй всього 16. А що, і дівчата в 16 можуть бути сексуальними, і за 30 з великим хвостиком теж можуть бути дуже сексуальними", - кокетливо завила Королева ночі.

Оля Полкова пояснила, чому сфотографувала дочку з автоматом

До слова, Маша і Оля Полякови нещодавно піддалися критиці з іншого приводу. Співачка опублікувала відео першого концерту дочки разом з її гуртом, але дівчину розкритикували в мережі за пісні з нецензурою лексикою і не дуже добре відгукувалися про її співочі данні.

Тоді Оля заступилася за дочку і дала відсіч недоброзичливцям.

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Оля Полякова Маша Полякова
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