Полякова зізналася в нових домаганнях, зірка "Папіка" засвітила бойфренда: топ новин тижня

"Холостяк 11" і Анна Богдан більше не приховують почуттів

"Холостяк 11" Михайло Заливако і Анна Богдан, які зійшлися на шоу, довго не давали чіткої відповіді: вони разом чи ні. Але не так давно нарешті розставили всі крапки над і. Відразу після закінчення проекту закохані з'їхалися, тому що почуття їх виявилися міцними і справжніми. Зараз пара більше не має наміру ховатися. Так, Михайло і Анна стали публікувати спільні фото в Instagram, причому вельми гарячі. Екс-холостяк запостив знімок, зроблений під час польоту до Туреччини. Пара пристрасно цілується, обіймаючись в холі готелю. А Анна показала домашнє фото, зроблене в затишній обстановці.

Михайло і Анна не приховують почуттів (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Зірка "Папіка" засвітила бойфренда

Зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька тільки недавно зізналася, що у відносинах. А незабаром показала і перше фото зі своїм обранцем. Дівчина опублікувала романтичне фото з Дубая на своїй сторінці в Instagram. Правда, обличчя чоловіка актриса не показала. Хлопець Дар'ї знятий зі спини, а тому шанувальники могли оцінити тільки спортивну статуру обранця зірки і високий зріст. Проте, цього їм вистачило, щоб засипати дівчину привітаннями. Багато з них відзначили, що вона просто світиться від щастя.

Дар'я Петрожицька показала бойфренда (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Оля Полякова зізналася, чому мовчала про домагання Меладзе

Оля Полякова прокоментувала, чому так довго - цілих 15 років - мовчала про домагання Костянтина Меладзе. Щоб пояснити ситуацію, вона провела аналогію з історією зі шкільного життя. Виявляється, в юності вона пережила неприємний досвід з домаганнями від свого шкільного вчителя фізкультури.

Оля Полякова розповіла про дитячі травми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Помацав учитель фізкультури. І думаєш: "Він помацав або це мені здалося? Напевно, здалося". Потім на наступному уроці він знову підсаджує тебе вгору, за жопку бере і якось пальчиком лізе тобі кудись. І ти знову думаєш: "Ні, не може цього бути, ну не може ж такого бути, це ж дорослий", - розповіла артистка. Після цього дівчинка перестала відвідувати уроки фізкультури, так і не зізнавшись нікому, чому. На думку зірки, з подібним стикалися багато жінок. І вона щиро не розуміє, чому її розповідь про Меладзе викликає таку реакцію.