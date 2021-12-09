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Полякова - у прозорій блузці, Кравець - у шкірі: Потап злив у мережу розваги із зірковими подругами

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Четвер 09 грудня 2021 15:48
Полякова - у прозорій блузці, Кравець - у шкірі: Потап злив у мережу розваги із зірковими подругами Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Styler

Потап нещодавно скаржився, що його дружина, Настя Каменських – завзята тіктокерша, і навіть показував, як вона постійно знімає новий контент. Але сам репер також не проти повеселитися на камеру і порадувати прихильників. Цього разу компанію йому склали зіркові подруги Оля Полякова та Олена Кравець.

Ролик з участю співачки і першої леді "Квартал 95" з'явився на сторінці продюсера в Instagram.

У короткому відео Оля в прозорій блузці і асиметричній спідниці і Олена в шкіряних облягаючих штанях і картатій сорочці, а також Потап в світлій толстовці повторюють синхронні рухи під трек групи Mozgi - "Здрастуй опа Новий Рік".

Відео сподобалося Лесі Нікітюк, яка залишила під постом смайли з сердечками. А ось Олену Кравець в незвичному образі і з короткою стрижкою порівняли з російською співачкою українського походження Анжелікою Варум.

Компліменти від підписників Потапа дісталися і Олі Поляковій, та й самого репера увагою шанувальники не оминули.

  • А я вже подумала, що з Вами в компанії Анжеліка Варум
  • Полякова така яскрава, що дивишся тільки на неї
  • Ну такі класні
  • Не знаю чому, але в кінці всіх відео погляд завжди зупиняється саме на Потапі! Потап - ти зачаровуєш, на тебе неможливо не дивитися
  • Добре вийшло
  • Олена, вам дуже личить ця стрижка
  • Оля як завжди ну зірка
  • Запальнички
  • Такі прикольні

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських станцювала запальний танець з мамою Лідією Петрівною та хрещеною Аллою Кудлай.

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Потап Оля Полякова Олена Кравець
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