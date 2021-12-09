Полякова - у прозорій блузці, Кравець - у шкірі: Потап злив у мережу розваги із зірковими подругами

Потап нещодавно скаржився, що його дружина, Настя Каменських – завзята тіктокерша , і навіть показував, як вона постійно знімає новий контент. Але сам репер також не проти повеселитися на камеру і порадувати прихильників. Цього разу компанію йому склали зіркові подруги Оля Полякова та Олена Кравець.

Ролик з участю співачки і першої леді "Квартал 95" з'явився на сторінці продюсера в Instagram .

У короткому відео Оля в прозорій блузці і асиметричній спідниці і Олена в шкіряних облягаючих штанях і картатій сорочці, а також Потап в світлій толстовці повторюють синхронні рухи під трек групи Mozgi - "Здрастуй опа Новий Рік".

Відео сподобалося Лесі Нікітюк, яка залишила під постом смайли з сердечками. А ось Олену Кравець в незвичному образі і з короткою стрижкою порівняли з російською співачкою українського походження Анжелікою Варум.

Компліменти від підписників Потапа дісталися і Олі Поляковій, та й самого репера увагою шанувальники не оминули.