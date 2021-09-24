Полякова розповіла про згубну звичку дочки: "не знаю, що з цим робити"

Оля Полякова - мати дочки-підлітка, тому як ніхто інший знає про складнощі перехідного віку у тінейджерів. Влітку через метерні пісні 16-річної Маші в мережі вибухнув справжній скандал, але Оля дала різку відсіч хейтерам і заступилася за дівчину. Артистка зізнається - їй часом буває непросто з дочкою-підлітком.

Про погану звичку Маші і способи боротьби з цим Полякова розповіла в YouTube-проект Маші Єфросиніної "Дорослі дівчатка".

Оля контролює дочку, щоб та не вживала алкоголь і намагається чуйно і уважно ставитися до дівчини, спостерігає за її настроєм і поведінкою, помічає найменші зміни в стані.

Артистка вже розповідала про те, що в 16 років зв'язалася не з тим хлопцем, вона ходила в синцях від побоїв і мовчала, нічого не розповідаючи мамі, а та нічого не питала у дівчини. Оля тоді серйозно постраждала від рук абьюзера, тому зараз проявляє максимально увагу до старшої дочки-підлітка.

Оля чуйно і уважно стежить за життям дочки Маші (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вона зізнається - у дівчини ламкі судини і часто на тілі з'являються синці. Співачка детально розпитує Машу про кожен синець, а дівчина не вміє брехати, тому мамі легко вивести її начистоту.

Якось Оля застала Машу за курінням електронних сигарет. Тоді співачка відібрала у дівчини пристрій і ... закурила сама! До цього вона не курила 15 років.

"Я забрала і закурила. Це, дитинко, на твоїй совісті, що мати курить!"- звернулася вона до Маші.

Але дівчина купила другий пристрій і продовжує курити.

Через Маші її мама закурила після 15-річної перерви (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я не знаю, яким чином зробити так, щоб ця коза не курила. Я не знаю, і ніхто не знає!"- емоційно висловилася Полякова.

Оля пробувала всі способи боротися з курінням 16-річної дочки.

"Ми домовилися з нею на Мальдівах: "Я тебе дуже прошу. Я кидаю палити, і ти кидаєш палити. Ми з собою нічого не веземо!". Я реально 10 днів нічого не курила. Виявилося, вона провезла у валізі (до речі, не можна електронні сигарети везти у валізі – вони можуть вибухати). Вона пішла на це і курила там весь цей час! І я в якийсь передостанній день це знайшла", - обурилася співачка.

Оля розповіла про погану пірвичку Маші, яку перейняла сама

Оля погрожувала навіть не оплачувати дівчині навчання в Каліфорнійському університеті в Берклі, але Маша знає, то її турботлива мама на це не піде.

Також, по словам Олі, Маша любить біле вино. "Коли ми десь на виїзді, вона просить мене, і я їй півкелиха наливаю", - зазначає співачка.