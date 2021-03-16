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Полякова зі сцени потролила Кароль після публічного скандалу: подружка вкусила

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 16:37
Полякова зі сцени потролила Кароль після публічного скандалу: подружка вкусила Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова та Тіна Кароль через конфлікт стали одними із найбільш обговорюваних персон українського шоу-бізнесу. Ось вже близько місяця артистки публічно висловлюються про те, що трапилося і дають коментарі в пресі і на особистих сторінках в соцмережі. Так, Оля на одному з недавніх концертів згадала про скандальну історію з колегою і навіть пожартувала з цього приводу.

Відео з виступу з'явилося в Telegram-пабліке "Культурна пральня".

Під час гучного і звучного розспівування на сцені Оля уточнила, що Тіна її "вкусила".

"Подружка моя мене вкусила, з якою у мене вічно скандал. Все, попустило", - заявила в мікрофон артистка. Глядачі в залі її натяк зрозуміли.

До речі, під час гастрольного туру Оля змогла оцінити українські дороги. Вона їхала в поїзді з Сум в Кременчук. Попутно саркастично коментуючи стан залізничного полотна.

"Друзі, кажуть, що в Україні роблять дороги. Скажіть, будь ласка, а де?" – поцікавилася зірка.

Оля пожаловалас на стан доріг

У недавньому інтерв'ю Оля Полякова розповіла, як після конфлікту з Тіною Кароль зустріла її під час запису коментаря для програми "Світське життя". Співачка розповідала Каті Осадчій про те, що вона готова простягнути руку дружбу колезі, яка її обрзила, і її предствникам. Але потім артистка пройшла повз Полякову, навіть не привітавшись.

Оля запевнила, що Тіна не образилася і незабаром вони будуть спілкуватися і дружити як ні в чому не бувало.

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