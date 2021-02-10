Полякова з великим декольте і міні запаморочила голову "серйозними ногами"

Оля Полякова сумує по концертам і живим виступам, а поки вона проводить час з сім'єю, а також встигла з розмахом відзначити день народження , і час від часу радує шанувальників свіжими постами в соцмережах. Так, співачка повідомила, що їде на серйозне інтерв'ю і навіть показала зручний, теплий, але в той же час спокусливий образ.

Так, на сторінці в Instagram Оля опублікувала пікантне селфі.

На знімку вона позує у вязаном теплом сукня-міні з глибоким вирізом. Співачка демонструє декольте і стрункі ніжки. А також фокусує увагу шанувальників на макіяжі – легкий, природний, який виглядає натурально і підкреслює природні дані артистки.

"В серйозному кабінеті", - підписала вона знімок.

"Найсерйозніший кабінет для мене, назавжди - твоя гримерка!" - відповіла під постом подруги і колеги Даша Астаф'єва. "З серйозними ногами", – не втримався від компліменту журналіст Дмитро Гордон.

Підписники Королеви ночі не встояли перед її привабливим зовнішнім виглядом.