Полякова висловилася про ймовірне розлучення з чоловіком: "піду і залишу все"

Оля Полякова зізналася, що на початку роману і сімейного життя її чоловік, бізнесмен і фінансист Вадим буквально озолотив співачку і виконував всі її забаганки. Але з безтурботним солодким життям довелося попрощатися після того, як у чоловіка почалися фінансові труднощі . Причому, артистку це не злякало – вона залишилася з ним поруч, допомогла пережити важкі часи і почала активно заробляти і поповнювати сімейний бюджет.

У розмові з Машею Єфросиніною в програмі " Дорослі д івчата " Королева ночі зізналася, що не думала про розлучення навіть у важкі періоди шлюбу.

Оля озвучила ряд серйозних причин, чому вона не збирається офіційно розривати свій шлюб.

"Не хочу ділити свій будинок. Тому що це складна структура. Ми коли лаємося, починаємо говорити:"Давай розлучимося". Кажу: "Давай! Що робити будемо? Давай сядемо і домовимося, як ми будемо розлучатися". У підсумку він мені каже:"Я піду і залишу тобі все". Я відразу кажу: "Як можна кинути таку святу людину?"– поделалась співачка.

Оля зазначає, що після фінансового краху її чоловік не опустив руки. "Звичайно, він щось намагався. Вадик дуже стійко переносив історію", - зізналася співачка.

Зараз в їхній родині фінансове становище покращилося, і чоловік артистки знайшов нові джерела доходу.

"П'ять років я його утримувала, і це пройшло, це змінюється. І він тут же захотів іншого ставлення. Вже півроку я не витрачаю жодної копійки грошей. Він щось там продає, вкладає", - зізналася Полякова.