У Полякової відреагували на скандал з Кіркоровим: дружать давно

Українська артистка не змінила свою позицію

Оля Полякова і Філіп Кіркоров виступили в Дубаї на концерті PaRus 2020, викликавши неоднозначну реакцію в суспільстві. Так, деякі дорікнули популярній українській артистці за "раптовий" виступ на одній сцені з російським співаком в ОАЕ, і заговорили про "зраду".

Насправді ідея показати шоу "Королева ночі" у Дубаї виникла у Кіркорова ще в січні 2020 року, в період гастролей української виконавиці в США та Канаді, де вони зустрічалися. Про це пояснили в прес-службі Полякової в коментарі "РБК-Україна".

Крім того, ЗМІ активно висвітлювали спільний відпочинок двох артистів між концертами, а про дружбу між ними "також давно і добре відомо ще з часів шоу "Як дві краплі", в якому Оля брала участь, а Кіркоров був членом журі".

"Чому саме зараз ці дружні стосунки викликали якісь питання журналістів - залишається здогадуватися", - зазначили у Королеви ночі.

Також представники Полякової наголошують, що позиція артистки після початку агресії Росії проти України залишається незмінною: вона не працює в РФ і не дає інтерв'ю російським пропагандистським медіа.

"Концерт не мав відношення до якогось свята і будь-яких гасел, про що написали журналісти, а був частиною щорічного міжнародного музичного фестивалю. А те, як цю інформацію подають у ряді ЗМІ - це перекручування фактів і суб'єктивізм. Тут нема що обговорювати, якщо тільки це комусь дуже потрібно", - резюмували у Полякової.

Філіп Кіркоров та Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Раніше ми писали про те, що днями фани масово здавали квитки на концерт Полякової у Києві в Палаці спорту.