Полякову в одній прозорій блузці порівняли з MARUV, а вона похвалилася обновкою за 2000 євро

Оля Полякова вміє змусити мережу говорити про себе. Співачка епатує і кружляє голову своїми запаморочливими вбраннями і за словом в кишеню не лізе. А точеним формам зірки можна тільки позаздрити, хоч вона не приховує, що за цим стоїть величезна праця і робота над собою.

Так, Оля показала в Instagram спокусливе фото з гримерки в ефектному вбранні, в якому вона вийшла на сцену і заспівала з живим бендом нову пісню під назвою "Вінчальна".

Королева ночі розмістилася на стільці в гримерці і робить селфі. На ній - повністю прозора буза у великий чорний горох. Під нею видніється біло-чорний ліф. На ногаах - замшеві закриті боссоножкі з широким ремінцем навколо щиколотки. Волосся зірки укладене в об'ємні хвилі, а макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.

Оля Полякова показала розкішну фігуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Співатиму так", – жартома звірив підписників співачка. "Завжди так співаю і горя не знаю", - написала під постом колеги Даша Астаф'єва.

У коментарях Полякову порівняли з MARUV і навіть Настею Каменських, а також запевнили, що вона гарна в будь-якому образі.

Прям як MARUV

Дуже красива доросла дівчинка

Такій красуні можна і без нічого

Неземної краси

Вау, шикарна!

Бомба!

З таким образом треба співати щось з репертура NK

Образ як у NK

Барбі просто відпочиває поруч з такою красою

Супер жінка

На сцену ж Оля вийшла в асиметричній спідниці і з помітними золотими сережками-кільцями, прикрашеними шипами.

Також у перший день зими Полякова презентувала нову пісню-саунтрек до фільму "Зірки за обміном". Вона прийшла в студію однієї з українських радіостанцій в елегантному білому піджаку з золотими гудзиками від Balmain.

"2000 євро. Віддала і думаю: чого не носити? Буду носити так, щоб дірки були. Буду носити років 25!"- з гумором запевнила Оля.