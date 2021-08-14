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Не пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочка

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Київ, Субота 14 серпня 2021 14:18
Не пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочка Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова 12 серпня відсвяткували першу річницю весілля, а 13 серпня відзначають ще одну важливу дату - їхньому синочку Леву виповнився один місяць. На честь цього молода мама поділилася новими милими знімками малюка.

Фото підрослого синочка Даша опублікувала у своєму Instagram.

Щасливі батьки влаштували Леву зворушливу і кумедну фотосесію. Малюк в білому боді лежить на ліжку, поруч з ним в кадрі також сірий плюшевий ведмедик і кіт Даші і Микити - Каспер.

Також вони додали красиві круглі таблички з написами "1 місяць" і "Здрастуй, світ" англійською мовою.

Не пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочкаНе пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочкаНе пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочкаНе пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочка

Даша Квіткова показала милі фото сина, якому виповнився місяць (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зізналася, що вже не пам'ятає життя без малюка, а також розповіла, на скільки він підріс за місяць.

"Наша найкраща людина, спасибі, що місяць тому ощасливив нас своєю появою. Ми вже й не пам'ятаємо життя без тебе. P. S. малюк вже 5 кг, 58 см", - поділилася горда матуся.

Фолловери Даші залишили безліч розчулених коментарів, особливо їм сподобалося, як на знімках забавно вписався кіт.

  • Каспер теж як частина фотозони відмінно вписався
  • Це кіт - такий смішний, а Лев - красень
  • Як швидко летить час, який він солодкий
  • Каспер теж від уваги не відстає.. Скрізь в кадрі..
  • Кіт розміром майже як малюк
  • Кіт ваш просто незрівнянний
  • Який же він гарненький
  • А без Каспера ніяк
  • Бетмен маленький
  • Вітаю, він прекрасний карапузик
  • Маленьке сонечко
  • Дуже милий малишонок
  • Красунчик
  • Як на нього дивиться Каспер

Нагадаємо, раніше Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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