Знадобиться один засіб: трихолог навчила ефективно боротися з лупою

Розібратися в цьому питанні на сторінці в Instagram допомогла трихолог Лариса Пономаренко.

Якщо виключити явні патології, то поява лупи може спровокувати:

1.Використання безсульфатных шампунів.

Багато хто використовує їх щодня. Тому що на ранок волосся вже несвіже і потрібно мити. А чому воно на наступний день вже жирне? Тому що миєте безсульфатним шампунем!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Справа в тому, що шампуні без сульфатів не мають властивості добре вимивати шкірний жир з поверхні шкіри голови. Жир не змивається, а накопичується там, обволікаючи кожен волосок і позбавляючи шевелюру об'єму.

2.Нанесення бальзамів, масок і кондиціонерів для волосся на шкіру голови.

Їх не рекомендується наносити взагалі на прикореневу зону! Потрапляючи на шкіру, ці засоби покривають її поверхню так само, як покривають волосся.

3.Засоби для укладання волосся і лак для волосся.

Якщо без них ніяк, то забезпечте якісне очищення шкіри голови.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Сухе повітря.

Теж може стати причиною лупи. Сюди ж віднесемо і фен. Якщо ви сушите веном волосся регулярно, піднімаючи корінь, може з'явитися лупа. У цьому випадку використання пілінгу і лосьйону для зволоження шкіри голови обов'язкове.

Чим допомогти в цьому випадку?

Вам знадобиться тільки один (максимум два) засоби. Так, так, це пілінг шкіри голови! Оскільки причина лупи не хвороба, лікувати це не потрібно. Досить відкоригувати домашній догляд.

Не ігноруйте пілінг для шкіри голови. Саме він "витягне" найгіршу ситуацію. Застосовуючи пілінг регулярно (раз в 1-2 тижні), ви отримуєте стійкий результат, більш рідкісне миття голови і, звичайно ж, здоров'я волосся!