Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер
Сімейство Кардашьян чекає поповнення? Вагітність Кендалл Дженнер обговорюють в мережі фанати знаменитої моделі.
Вся справа в тому, що мама моделі Кріс Дженнер зробив провокаційний твіт: вона звернулася в соцмережі до Кендалл, прикріпивши до посту емодзі у вигляді дитячої пляшечки.
You got this!!! @KendallJenner— Kris Jenner (@KrisJenner) March 26, 2021
Шанувальники 25-річної моделі тут же стали поширювати новину і радіти. Правда, сама Кен посміялася над твітом, відповівши мамі, що її пост надто вже схожий на оголошення про вагітність, тим самим не підтвердивши чутки.
В одному з нових епізодів сімейного реаліті-шоу Кендалл зізналася, що мріє стати мамою. Модель вже давно зустрічається з Девіном Букером, 24-річним гравцем баскетбольного клубу "Фінікс Санз".
Кендалл не любить показувати спільні фото з хлопцем і береже особисте життя від сторонніх очей (фото: instagram.com/kendalljenner)
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