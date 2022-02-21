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Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер

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Понеділок 21 лютого 2022 12:09
Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер Кендалл давно мріє про дітей (фото: iinstagram.com/kendalljenner)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сімейство Кардашьян чекає поповнення? Вагітність Кендалл Дженнер обговорюють в мережі фанати знаменитої моделі.

Вся справа в тому, що мама моделі Кріс Дженнер зробив провокаційний твіт: вона звернулася в соцмережі до Кендалл, прикріпивши до посту емодзі у вигляді дитячої пляшечки.

Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер

Шанувальники 25-річної моделі тут же стали поширювати новину і радіти. Правда, сама Кен посміялася над твітом, відповівши мамі, що її пост надто вже схожий на оголошення про вагітність, тим самим не підтвердивши чутки.

Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер

В одному з нових епізодів сімейного реаліті-шоу Кендалл зізналася, що мріє стати мамою. Модель вже давно зустрічається з Девіном Букером, 24-річним гравцем баскетбольного клубу "Фінікс Санз".

Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл ДженнерКендалл не любить показувати спільні фото з хлопцем і береже особисте життя від сторонніх очей (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раніше Деніел Редкліфф здивував своїм зовнішнім виглядом фанатів, актор став невпізнанним.

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