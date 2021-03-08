Тільки спробуйте бути не щасливими! Зіркові чоловіки оригінально привітали українок з 8 березня

Українські знаменитості-чоловіки не змогли промовчати в Міжнародний жіночий день, який прийнято відзначати 8 березня, і звернулися до представниць прекрасної статі з оригінальними привітаннями та побажаннями.

Потап показав фото з стильному піджаку і з гумором звернувся до прихильницям. "Ну, тільки спробуйте мені бути не щасливими. З 8-м березня Вас!" - "пригрозив" Потап, як завжди проявляэ оригінальність.

Потап незвично привітав українок (фото: instagram.com/realpotap)

Юрій Горбунов також привітав всіх українок з святом і запостив фото в небесно-блакитному піджаку з букетом тюльпанів.

"Кохані наші! З святом Весни! Тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!" - залишив побажання шоумен.

Юрій звернувся до українкам з букетом квітів (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Влад Яма також не залишився осторонь і відзначився оригінальністю. Він опублікував атмосферний портретний знімок. "Вітаю і кохаю! Дякую світу за існування жінок!" - коротко і ємко привітав прекрасну стать суддя "Танців з зірками".

Влад показав оригінальний фотопортрет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Володимир Дантес спеціально записав сторіс з авто і заздалегідь попередив, що у нього "втомлений голос".

"Всіх причетних до жінок, вітаю. Ви робите цей світ кращим!" - з гумором на камеру вимовив співак.

Володимир вітав прихильниць за кермом ( instagram.com/vladimirdantes)

Позитив-Олексій Завгородній зробив гумористичну замальовку за кермом, чим дуже насмішив підисниць.

"Хочу вам побажати, щоб вас любили, поважали і цінували кожен день!" - підсумував співак.

Переможець "Холостячки" і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт записав ціле відео, що складається з двох частин, де поміркував про незамінну ролі жінки.

"Ну, все, мужики. Я вважаю, що треба здаватися. Вони люблять нас сильніше. І у них любов в крові. Ось на прикладі мене. Мої три жінки, вони люблять мене просто колосально. Мені здається, їх любов сумарно – це вся любов у всіх всесвітах. Мамуля, Елюня, Ксюня – у них у зверненні до них скрізь є Я, я і є вони", - пофілософствував Олександр.

Еллерт запропонував святкувати жіночий день 365 днів в році і влаштувати нескінченне 8 березня. Адже жінку, на його думку, треба оспівувати щодня.