Популярний український співак розповів про різдвяне кохання у красивій пісні

Талановитий український артист Sysuev продовжує підкорювати меломанів своєю творчістю. Нещодавно в рамках проєкту "Кришталеві візерунки" від YouTube-каналу MVUA він опублікував сингл "Різдвяна сторі", де яскраво відображена емоція любові, як незвичайна і красива зимова історія. У ній артист запрошує не лише послухати цікавий трек, а й розділити його особистий досвід непростих відносин з колишньою дівчиною, відомою італійської акторкою.

"Різдвяна сторі" - це, звичайно ж, історія кохання. Історія глибока, чуттєва, близька і зрозуміла мільйонам слухачів. Цей трек присвячений всім тим, хто хоча б раз зустрічав людину, з якою можна надовго сховатися від усього світу, від усіх проблем і суєти. І особливо добре, коли все це відбувається на Різдво", - коментує Sysuev.

Sysuev порадував новою піснею під Різдво

Текст пісні "Різдвяна сторі":

У тобі так багато історій

І спогади, мов трек на повторі,

Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Всі твої слова – тепер мій світ

Клянусь, я буду поруч

Поки земля стоїть і навіть

Коли усе впаде, я залишуся тут

Як мед і вино

Шкіра твоя

Почуй унісон

Мого серцебиття

Ніч така п’янка, не зволікай

Знов зупинився час

І тепер нехай, бейб

Палкі тіла говорять замість нас

У тобі так багато історій

І спогади, мов трек на повторі

Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Забирай усе, та залишись сама

Мила, як же довго я тебе шукав

Тут, близько до тебе

Більшого нічого не треба

Під нами небо

Я тепер тут

Я тепер твій

Я тепер знаю, як бути в полоні стихії ясніше

Без зволікань все своє віддав

Завдяки тобі я точно маю ще більше

У тобі так багато історій

І спогади, мов трек на повторі

Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Sysuev (фото: прес-служба співака)

Окрім релізу композиції Sysuev випустив красиве атмосферне відео до пісні "Різдвяна сторі", яке можна дивитися за посиланням.

Раніше ми писали, що африканські шамани допомогли написати хіт українському артисту.

Також нещодавно зірка "Голосу країни" вразила різдвяною піснею.