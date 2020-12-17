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Пора стати щасливими: Ірина Білик зробила фанатам несподівану пропозицію

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 16:01
Пора стати щасливими: Ірина Білик зробила фанатам несподівану пропозицію Ірина Білик (nstagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Наталя Могилевська нещодавно влаштувала в мережі переполох, зворушливо зізнавшись у коханні своїй колезі по сцені Ірині Білик. Наталія назвала Ірину "своєю ідеальною" і показала спільне фото дів української сцени.

Ірина Білик теж любить звернутися до фанатів з різних приводів, наприклад, цього разу вона запитала у них в своєму мікроблозі, хто готовий стати щасливим?

Співачка запостила знімок, на якому вона тримає на руках маленького песика. Виявляється, щастя у своєму зверненні вона асоціює саме з ним, адже, як відомо, хто думає, що "щастя не можна купити, той не купував собаку". Правда, забрати малюка співачка пропонує абсолютно безкоштовно.

"У Новому році це миле цуценя принесе Щастя тому, хто його забере у свій дім! Хто з вас готовий нарешті стати Щасливим?", - написала Ірина, спеціально виділивши слова великою літерою.

Пора стати щасливими: Ірина Білик зробила фанатам несподівану пропозиціюІрина Білик роздає щастя (фото: nstagram.com/bilyk_iryna)

Фанати оцінили і широку душу співачки, яка прагне допомогти бездомним тваринам, і красу, а головне, стиль Ірини. Трендовий жовтий піджак, футболка з принтом і капелюх відмінно поєднуються з макіяжем в ньюдовых тонах і вишуканим манікюром.

"Шикарна", "Красиві, і ви, і цуценя", "Красуня з добрим серцем", - написали фанати під зворушливим знімком співачки. Забрати малюка теж відразу ж з'явилися бажаючі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала одну з найбільш трендових речей зимового гардеробу. Пробуємо повторити образ зірки!

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