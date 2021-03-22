ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порноактриса Адель з "Холостяка 11" зважилася на складне зізнання про сім'ю: сильно не вистачало

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 11:26
Порноактриса Адель з "Холостяка 11" зважилася на складне зізнання про сім'ю: сильно не вистачало Адель Асанти (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Lite

У третьому випуску шоу Холостяк 11 вирували справжні пристрасті – головний герой Михайло Заливако провів додому відразу 8 учасниць! Дві з них покинули шоу самостійно. Серед них виявилася екс-порноактириса Адель Асанті (Анастасія Распутіна). Дівчині важко було жити в оточенні конкуренток, і після відходу вона поділилася деякими подробицями про себе, які не встигла розповісти під час участі в реаліті.

Так, на своїй сторінці в Instagram Настя зізналася, що мріє про власну дружну і щасливу сім'ю.

Саме цього їй не вистачало в дитинстві, адже дівчинку виховувала одна мама.

"Я росла без батька. І, здавалося б, моя сім'я не повна, але моя мама замінила мені не просто батька, але і весь світ. Я шалено люблю її! Шалено! І мрію я про свою сім'ю. Про спільні свята біля каміна, поїздки на море, коли на піску залишаються сліди маленьких дитячих ніжок моєї донечки... Я вже навіть ім'я придумала. Мабуть я мрію про те, чого мені дуже не вистачало", - поділилася одкровенням Настя.

Порноактриса Адель з &quot;Холостяка 11&quot; зважилася на складне зізнання про сім'ю: сильно не вистачало

Настя росла без батька і мріє про повній сім'ї (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Також в "сторіс" вона відповіла на деякі запитання підписників. Так, вони цікавилися, чи спілкується дівчина з Михайлом. "Ні, не спілкуюся, але ми вітали один одного на свята", - зазначила вона.

Вона зізналася, чи складно було прийняти рішення про вихід з проекту. "Так, особливо, коли ти в напруженій ситуації і перебуваєш під тиском інших учасниць", - відповіла Настя.

Порноактриса Адель з &quot;Холостяка 11&quot; зважилася на складне зізнання про сім'ю: сильно не вистачало

Скріншот: instagram.com/adelasantyxx

Екс-порноактриса розсекретила свій ріст і вагу - 165 см, 58 кг.

Раніше Настя-Адель висловилася про конкуренцію на проекті і відносини між учасницями, а також вказала на особливості життя в жіночому колективі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху
З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху