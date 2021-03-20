Порноактриса Адель прокоментувала відхід з "Холостяка 11": мене більше не сприймають

У п'ятницю, 19 березня, шоу "Холостяк 11" покинули відразу 4 учасниці , причому дві з них пішли з проекту добровільно. Серед них, екс-порноактриса Адель Асанті (вона ж Анастасія Распутіна), яка нещодавно розповіла про складові міцних відносин. Вона прокоментувала ситуацію в соцмережах і розповіла, що дала їй участь у шоу.

На особистій сторінці в Instagram Настя показала свій образ для останньої зустрічі з холостяком Михайлом Заливако і поділилася емоціями.

Дівчина постала в образі сучасної Кармен – в яскравою квіткою у волоссі, в білій блузі з рукавах-воланами з фатину і червоних штанях.

Настя повідомила Михайлу під час візиту в один з будинків, де жили учасниці, що їй важко і вона хотіла б добровільно піти з шоу. Холостяк запропонував дівчині переїхати в інший маєток, адже він не хотів її відпускати, але Настя була непохитна у своєму рішенні. Вона зізналася, що боїться прив'язатися до чоловіка і закохатися в нього настільки, що відхід стане для неї дуже важким і трагічним. Тоді Михайло провів учасницю до машини і попрощався з нею.

"Про мій відхід з проекту. Я залишаюся звичайною людиною, але мене більше так не сприймають! У моєму житті відбулися великі зміни, я пізнала себе, а ось Михайлу я бажаю знайти любов на проекті", – звернулася вона до шанувальників і холостяка.

Настя-Адель сама вирішила покинути проект (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Раніше в розділі сторіс, відповідаючи на запитання підписників, Настя зізналася, що стало найбільш значущою подією в її житті.

"Проект "Холостяк" – найяскравіша подія в моєму житті. Він перевернув моє життя на до і після. Я розкрилася, показала свій внутрішній світ мільйонній аудиторії", - зазначила Настя-Адель.

Скріншот (instagram.com/adelasantyxx)