ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порноактриса Адель прокоментувала відхід з "Холостяка 11": мене більше не сприймають

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 10:17
Порноактриса Адель прокоментувала відхід з "Холостяка 11": мене більше не сприймають Адель Асанті (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Lite

У п'ятницю, 19 березня, шоу "Холостяк 11" покинули відразу 4 учасниці, причому дві з них пішли з проекту добровільно. Серед них, екс-порноактриса Адель Асанті (вона ж Анастасія Распутіна), яка нещодавно розповіла про складові міцних відносин. Вона прокоментувала ситуацію в соцмережах і розповіла, що дала їй участь у шоу.

На особистій сторінці в Instagram Настя показала свій образ для останньої зустрічі з холостяком Михайлом Заливако і поділилася емоціями.

Дівчина постала в образі сучасної Кармен – в яскравою квіткою у волоссі, в білій блузі з рукавах-воланами з фатину і червоних штанях.

Настя повідомила Михайлу під час візиту в один з будинків, де жили учасниці, що їй важко і вона хотіла б добровільно піти з шоу. Холостяк запропонував дівчині переїхати в інший маєток, адже він не хотів її відпускати, але Настя була непохитна у своєму рішенні. Вона зізналася, що боїться прив'язатися до чоловіка і закохатися в нього настільки, що відхід стане для неї дуже важким і трагічним. Тоді Михайло провів учасницю до машини і попрощався з нею.

"Про мій відхід з проекту. Я залишаюся звичайною людиною, але мене більше так не сприймають! У моєму житті відбулися великі зміни, я пізнала себе, а ось Михайлу я бажаю знайти любов на проекті", – звернулася вона до шанувальників і холостяка.

Порноактриса Адель прокоментувала відхід з &quot;Холостяка 11&quot;: мене більше не сприймають

Настя-Адель сама вирішила покинути проект (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Раніше в розділі сторіс, відповідаючи на запитання підписників, Настя зізналася, що стало найбільш значущою подією в її житті.

"Проект "Холостяк" – найяскравіша подія в моєму житті. Він перевернув моє життя на до і після. Я розкрилася, показала свій внутрішній світ мільйонній аудиторії", - зазначила Настя-Адель.

Порноактриса Адель прокоментувала відхід з &quot;Холостяка 11&quot;: мене більше не сприймають

Скріншот (instagram.com/adelasantyxx)

Нагадаємо, що раніше Адель Асанті розповіла, що після закінчення "Холостяка 11" має намір вести особистий блог про секс і буде продовжувати навчання на сексолога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні
Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні