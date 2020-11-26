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Я вас порву! Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 10:54
Я вас порву! Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини Володимир Остапчук пригрозив порвати хейтерів (фото: facebook.com.vostapchuk3)
Автор: Людмила Жукова

Володимир Остапчук продовжує реагувати на звинувачення його у брехні

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук прокоментував заяву своєї екс-дружини Олени Войченко про те, що він їй зраджував в шлюбі. Про свою позицію шоумен розповів в Instagram-stories.

"Вважаю нижче своєї гідності коментувати цю брехню і бруд. Причина всього цього бруду тільки, щоб мені насолити. Але мені боляче, що це вже вплинуло на дітей. Мені дуже неприємно, що у всю цю історію втягнута Христина, бо вона ні в чому не винна, непричетна. Але вона отримує негатив у свою сторону", - розповів Володимир.

Також Остапчук розповів, що його дружина Христина стала отримувати прямі погрози з боку захисників екс-дружини Олени Войченко. На це ведучий негайно відреагував.

"За своє життя я отримував величезну кількість погроз і шантажу. Я ж публічна людина і прекрасно все розумію, що людям потрібен рейтинг. Але якщо ви хоч щось посмієте зробити в адресу моєї сім'ї - я вас особисто порву. І ви будете мати справу зі мною", - пригрозив ведучий шоу "Маска".

Зазначимо, що Христина Остапчук опублікувала скріншот свого листування з особою, яка заявляє, що у неї багато компромату на неї.

"Перестаньте мене залякувати", - звернулася до цих людей Христина.

Я вас порву! Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини

Я вас порву! Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини

Скріншот

Остапчук звернувся до хейтерам

Нагадаємо, що колишня дружина ведучого Олена Войченко обвинуватила екс-чоловіка у брехні і сказала, що він закрутив роман з Христиною ще під час їхнього шлюбу. Вона опублікувала скріншоти їх листування.

Сам же Володимир Остапчук скаржиться, що йому не дають бачити рідних дітей.

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