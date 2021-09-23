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Вульгарно і без смаку: Гвоздьова жорстко розкритикувала MELOVIN'А і його партнерку на "Танцях"

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 13:29
Вульгарно і без смаку: Гвоздьова жорстко розкритикувала MELOVIN'А і його партнерку на "Танцях" Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Марина Настевич

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова не бере участі в новому сезоні шоу, проте стежить за ним і ділиться своїми враженнями в мережі - в основному, негативними. Так, після 3-го ефіру танцівниця заявила про несправедливість на проекті, тепер же різко висловилася про виступ співака MELOVIN'А.

У розділі Stories свого Instagram Гвоздьова жорстко розкритикувала як артиста, так і його партнерку Лізу Русину.

Ілоні не сподобалася ні постановка номера, ні образ виконавця, ні техніка його партнерки - професійної танцівниці.

"Вперше за історію проекту професійна танцівниця танцювала техніку ча-ча-ча гірше, ніж зірка. Нонсенс", - емоційно заявила екс-зірка шоу.

На цьому вона не зупинилася і зазначила, що номер Меловіна і його образ - без смаку і аморальний.

"Все той же диявольський образ, хрести, монашки, занепалі душі - епатаж на першому місці, все інше в рахунок. Я звичайно все розумію - шоу і так далі, але ж є мораль і межі пристойності?! Тут вони відсутні. Вульгарно і без смаку, зате в тренді. Не можу назвати це мистецтвом. Жалюгідна подоба. Історії немає, є нескінченні "зносини" двох партнерів на головній сцені країни. І хай пробачать мене фанати Мела, але це аморально такі танці танцювати на сцені", - жорстко висловилася Гвоздьова.

Вульгарно і без смаку: Гвоздьова жорстко розкритикувала MELOVIN'А і його партнерку на &quot;Танцях&quot;

Ілона Гвоздьова обрушила на Меловіна і його партнерку по танцях шквал критики (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Поки що ні MELOVIN, ні Ліза Русина не відреагували на нещадну критику Ілони Гвоздьової.

Вульгарно і без смаку: Гвоздьова жорстко розкритикувала MELOVIN'А і його партнерку на &quot;Танцях&quot;MELOVIN і Ліза Русина на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше ми писали, що Євгенія Власова запалила на "Танцях з зірками" у міні-сукні і розповіла правду про хворобу.

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Танцы со звездами MELOVIN Илона Гвоздева
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