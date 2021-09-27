Постійно про це думаю: Віктор Павлік висловився про різницю у віці з новонародженим сином

Український артист Віктор Павлік у віці 55 років став батьком в четвертий раз - молода дружина Катерина Репяхова народила йому сина Михайла. Співак намагається багато часу проводити з сім'єю і допомагає коханій з малюком. Як зізнався виконавець, він переживає через велику різницю у віці з дитиною.

Також артист порівняв, як це - бути татом в 20 років і 55.

"Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до дитини, яку я притискаю до себе", - поділився Віктор.

Він зізнався, що більше став піклуватися про своє здоров'я - співак переживає через свою різницю у віці з новонародженим сином і хоче якомога довше прожити, щоб побачити, як росте його дитина.

"Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Міші буде 20, мені - 75. Дай Бог дожити до цього віку, Я сподіваюся. Катя каже: "Доживеш". Мені циганки завжди гадають, що буду жити до 90 років. Вранці їм часник, запиваю склянкою гарячої води, вівсяна каша на воді обов'язково, багато кави не п'ю, щоранку їм замочені з вечора зернятка мигдалю, дуже корисно, тому що у них є всі вітаміни, п'ю багато джерельної водички", - розповів він.

Віктор насолоджується доглядом за маленьким синочком (фото:instagram.com/viktorpavlik)

Також Павлик поділився, що допомагає коханій у догляді за малюком і має свої обов'язки, які йому подобаються.

"Я контролюю ситуацію, щоб в будинку було що їсти. Допомагаю з розмішуванням суміші, так як Катя підгодовує дитину. Знаю пропорції, скільки градусів водичка повинна бути - 38-40 і так далі. Все це я роблю, все це я контролюю і мені це в кайф. Мені дуже приємно, що я хоч цим можу допомогти", - поділився артист.