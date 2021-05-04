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Схудла і покращала: Могилевська захопила ніжним луком і розкрила плани на свята

Новость на русском → Києва, Вівторок 04 травня 2021 12:29
Схудла і покращала: Могилевська захопила ніжним луком і розкрила плани на свята Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розсекретила свій метод схуднення, захопила шанувальників новим знімком. Зірка постала в жіночному і ніжному образі, а також фани відзначили, що вона помітно схудла і покращала.

Атмосферним кадром, зробленим у дворі її нового заміського будинку, артистка поділилася в Instagram.

45-річна Наталя позує босоніж і в довгій бежевій сукні з пікантним вирізом в зоні декольте, де видніється її нижня білизна. Жіночний наряд підкреслив стрункі форми зірки. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Схудла і покращала: Могилевська захопила ніжним луком і розкрила плани на свята

Наталя Могилевська підкорила жіночним образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зізналася, що всі її друзі на травневі свята поїхали в Одесу, однак у неї інші плани.

"Всі мої друзі поїхали в Одесу на травневі, а я намагаюся не відвідувати занадто людні місця і проводжу ці вихідні вдома. Сьогодні буду дивитися фільми. Мої друзі вирішили, що я не дивлюся фільми зовсім. Ні. Я дивлюся фільми, просто ставлюся до них як до твору мистецтва. Коли у мене настрій - я насолоджуюся. Це буває раз на місяць, але не кожен день приходячи з роботи додому забивати собі мозок будь-якою жуйкою, аби не думати про проблеми або про себе. Це чистої води прокрастинація, лінь і забивання мозку чужими життями, чужими думками. Тому, хороше кіно - це приголомшливе мистецтво, таке ж як картини, як музика, як мода. Це мистецтво!"- поділилася співачка.

Фолловери почали рекомендувати артистці свої улюблені фільми в коментарях, а заодно і захоплюватися її квітучим виглядом і ефектним образом.

  • Ти просто очаровашка!
  • Ви зараз особливо жіночна
  • Красуня
  • Красуня з великої літери!!!
  • Дуууже красива, Наташенька
  • Чудесно
  • Ви світитеся від щастя!!! А фігура
  • Як ви прекрасні, Наташа. Я милуюся Вами! Ви сама ніжність і жіночність!
  • Ви прекрасні завжди!!!!!
  • Наташа, тобі дуже красиво в сукні. Ти жіночна і витончена
  • Дуже змінилися!!! Захоплююся вами!!
  • Наталочка, ви як завжди прекрасні!

Нагадаємо, що раніше Наталію Могилевську вдалося зловити зі ставним високим красенем під час прогулянки неподалік від її нового будинку. Фанати тут же припустили, що це її нове кохання, на що співачка відреагувала з гумором.

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