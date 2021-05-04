Схудла і покращала: Могилевська захопила ніжним луком і розкрила плани на свята

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розсекретила свій метод схуднення , захопила шанувальників новим знімком. Зірка постала в жіночному і ніжному образі, а також фани відзначили, що вона помітно схудла і покращала.

45-річна Наталя позує босоніж і в довгій бежевій сукні з пікантним вирізом в зоні декольте, де видніється її нижня білизна. Жіночний наряд підкреслив стрункі форми зірки. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Наталя Могилевська підкорила жіночним образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зізналася, що всі її друзі на травневі свята поїхали в Одесу, однак у неї інші плани.

"Всі мої друзі поїхали в Одесу на травневі, а я намагаюся не відвідувати занадто людні місця і проводжу ці вихідні вдома. Сьогодні буду дивитися фільми. Мої друзі вирішили, що я не дивлюся фільми зовсім. Ні. Я дивлюся фільми, просто ставлюся до них як до твору мистецтва. Коли у мене настрій - я насолоджуюся. Це буває раз на місяць, але не кожен день приходячи з роботи додому забивати собі мозок будь-якою жуйкою, аби не думати про проблеми або про себе. Це чистої води прокрастинація, лінь і забивання мозку чужими життями, чужими думками. Тому, хороше кіно - це приголомшливе мистецтво, таке ж як картини, як музика, як мода. Це мистецтво!"- поділилася співачка.

Фолловери почали рекомендувати артистці свої улюблені фільми в коментарях, а заодно і захоплюватися її квітучим виглядом і ефектним образом.