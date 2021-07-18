Потап з Каменських спровокували мережу спільним фото і заявою: потрібно терміново підзарядитися

Потап і Настя Каменських - одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу, адже вони не тільки працюють і обидва захоплені творчим процесом, але і ще й ненудно проводять спільне дозвілля. Пара багато подорожує і обожнює воркейшн (поєднання рааботи і відпочинку). Так, літо - хлібний сезон для артистів, які скучили за роботою за час пандемії і низки локдаунів, тому вони із задоволенням відправилися на гастролі, але сумують один з одним.

У цьому Настя зізналася на особистій сторінці в Instagram .

Співачка і її чоловік роблять селфі. Настя відображена без макіяжу в повсякденному одязі. Вона цілує коханого в щоку, а той щасливо посміхається.

"Як же я за тобою сумую, той випадок, коли кожен по своїх гастролях, а терміново потрібно підзарядитися твоєю енергією", - звернулася зірка до коханого чоловіка.

Потап і Настя Каменських сумують один за одним на відстані(фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники в коментарях захоплювалися відносинами в зірковій парі, бажали артистам скріше стати батьками, адже артистка мріє про малюка, а також несподівано запропонували відродити легендарний дует Потап і Настя.