Потап відверто розповів про представників ЛГБТ в українському шоу-бізнесі

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап висловив свою думку щодо представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Артист зізнався, що не має нічого проти таких зірок української сцени. Більш того, він зізнався, що в офісі зірки висить відповідний прапор, адже в компанії продюсера працює чимало представників ЛГБТ. Про це Потап відверто розповів в інтерв'ю Анатолія Анатоліча в "Зе Інтерв'юер".

Олексій Потапенко зізнався, що в українському шоу-бізнесі чимало представників нетрадиційної орієнтації.

"В шоу-бізнесі дуже багато професіоналів, людей високого порядку професійного розуму, харизми, які є представниками ЛГБТ, і я не можу не бути сучасним в цьому відношенні. Хоча я хлопець з Дарниці, який співав "На раЕне", розумієш? Це нетерпимість і я її не виховував. Коли люди цього кола на диво точно відчувають мистецтво, напрочуд суперпрофесіонали у своїх справах, і я, коли розумію, що їх професійні якості перевищують, мені все одно – він доросла людина нехай він любить, кого хоче. Все, це позиція. Роби що хочеш, люби кого хочеш, якщо ти приносиш користь компанії, місту, країні – будь ласка, роби що хочеш, цілуйся, з ким ти хочеш", – поділився він.

Потап розповів про ставлення до ЛГБТ

Крім того, артист додав, що спілкувався на цю тему і зі своїм сином від Ірини Горової Андрієм.

Нагадаємо, що раніше Потап зізнався у своїй найдорожчій покупці.

До речі, Потап зробив заяву про пісні з Ольгою Бузової, а також вибачився за скандал з локацією для кліпу Наді Дорофєєвої.