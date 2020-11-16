Потап спантеличив мережу раритетним фото зі спортивного минулого: знайди мене

Продюсер запропонував шанувальникам непростий "квест"

Потап не приховує, що він не тільки популярний артист і відомий продюсер, але і професійний спортсмен. Він пишаєтья своїми досягненнями в спорті, а якось навіть зізнався, що виріс у родині чемпіонів, тому іншого виходу, як піти по стопах близьких, у нього не було. Так, репер поділився на сторінці в Instagram раритетним фото з особистого архіву і попросив знайти його серед членів спортивної команди, що стало непростим завданням для шанувальників.

До речі, Потап був капітаном команди "Динамо" з водного поло, а також у листопаді 2012 року репер оригінально привітав "Динамо" з 85-річним ювілеєм і подарував кліп, який складався з документальних знакових для футбольного клубу кадрів.

Але повернемось до фото. На знімку позують молоді спортсмени в однаковій формі в компанії свого тренера.

Потап запропонував шанувальникам знайти його на груповому знімку (Фото: instagram.com/realpotap)

"Команда "Динамо-Київ", з водного поло, чемпіон України 1999-2000 років, знайшли мене?" - поцікавився Потап.

Шанувальники почали активно припускати, хто ж із спортсменів на фото - Потап. Деякі порахували, що його там немає зовсім, але були і ті, хто знайшов репера, а продюсер підтвердив здогадки. Виявилося, що юний Потап міг похвалитися густою кучерявою шевелюрою.

"Праворуч, від кіборга в окулярах", "Сьомий зліва у верхньому рядку", "По центру з шевелюрою!", "Складно було знайти, волосся з пантелику збили", "З шикарною шевелюрою біля хлопця в окулярах", "Не впізнати", "Нічого собі волосся і таке гарне", – писали фоловери.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап розповів про особисте знайомство і тісну дружбу з Тіллем Ліндеманном.