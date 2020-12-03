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Потап побився з чоловіком екс-"ВІА Гри": дозволив собі зайвого

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 14:51
Потап побився з чоловіком екс-"ВІА Гри": дозволив собі зайвого Потап побився з Сергієм Большим через Альону Вінницьку (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

Потап кинув образливий коментар на адресу Альони Вінницької, через що "отримав на горіхи" від її чоловіка

Потап побився з чоловіком відомої співачки Альони Вінницької - музикантом і продюсером Сергієм Большим. Сталося це давно, але представники шоу-бізнесової тусовки не спілкувалися після того випадку ще довго.

За словами колишньої учасниці гурту "ВІА Гра", інцидент трапився у Палаці "Україна" прямісінько під час концерту, у якому брали участь десятки артистів. Бійку спровокував сам Олексій Потапенко, який дозволив собі неприємне висловлювання у бік Вінницької.

"Все відбувалося на очах у всіх, хто там був... Розірвані футболки, розірвані сорочки, а через три секунди треба виходити на сцену..." – поділилася співачка в ефірі "Зіркового шляху" на каналі "Україна".

"Олексій у той час був ще зовсім молодий. Безумовно, в певний момент він собі дозволив зайвого", – сказав про Потапа чоловік Вінницької.

Тому Сергій тут же заступився за честь своєї дружини.

Після того інциденту Потап і Большой кілька років не спілкувалися, але з часом, коли пристрасті вщухли, зірки пішли на мирову.

Потап побився з чоловіком екс-&quot;ВІА Гри&quot;: дозволив собі зайвого

Альона Вінницька (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, ситуація чоловіка співачки з Потапом – не єдиний випадок, коли Альона Вінницька почула на свою адресу негарний коментар.

"Я пам'ятаю, як одна наша відома артистка якось кинула в мій бік фразу, що Альона Вінницька завжди однакова. Сергій відповів: "Ми дуже раді, що ви знайомі з усією нашою творчістю. Подивилися всі наші кліпи, знаєте всі наші образи і можете дозволити собі таке сказати", – згадала співачка.

Потап побився з чоловіком екс-&quot;ВІА Гри&quot;: дозволив собі зайвого

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, нещодавно Потап опинився в епіцентрі скандалу після того, як досить сильно образив українців, назвавши їх "долбодятлами", а також показавши свою справжню громадянську позицію в дусі "гроші не пахнуть" і "мистецтво поза політикою".

Раніше Потап розповів, як був присутній на родах сина.

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