Потап показав своїх улюблених дівчаток на домашньому фото: "красуні такі"

40-річний український продюсер і учасник групи MOZGI Потап похвалився в мережі своїми дівчатками. Він показав миле домашнє фото з коханою дружиною, при цьому Настя Каменських була не одна.

Знімок був опублікований в Instagram продюсера.

На фото, зробленому у вітальні їх заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.

Співачка в короткому чорному топі і блакитних шортах прилягла на килимок - ймовірно, після тренування, а вірний вихованець сидить поруч з нею. У такому вигляді їх і застав Потап, коли спустився з другого поверху.

Потап похвалився своїми чарівними дівчатами (фото: instagram.com/realpotap)

"Спускаюся вниз, а там мене чекають такі дівчата", - написав задоволений репер.

Шанувальники не поскупилися на теплі слова в коментарях, назвавши Настю і Мімі красунями.