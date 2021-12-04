Потап показав своїх улюблених дівчаток на домашньому фото: "красуні такі"
40-річний український продюсер і учасник групи MOZGI Потап похвалився в мережі своїми дівчатками. Він показав миле домашнє фото з коханою дружиною, при цьому Настя Каменських була не одна.
Знімок був опублікований в Instagram продюсера.
На фото, зробленому у вітальні їх заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.
Співачка в короткому чорному топі і блакитних шортах прилягла на килимок - ймовірно, після тренування, а вірний вихованець сидить поруч з нею. У такому вигляді їх і застав Потап, коли спустився з другого поверху.
Потап похвалився своїми чарівними дівчатами (фото: instagram.com/realpotap)
"Спускаюся вниз, а там мене чекають такі дівчата", - написав задоволений репер.
Шанувальники не поскупилися на теплі слова в коментарях, назвавши Настю і Мімі красунями.
- Прекрасні
- Ось воно щастя
- Чудова сім'я!
- Супер дівчата
- Красуні такі
- Хороші у тебе дівчатка
- Ага, класний песик
- Кльово
- Це так мило
Раніше Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні.