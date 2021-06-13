Потап розсекретив дорогий подарунок від Каменських на день народження: ніколи б собі не купив

Потап цього року 8 травня зустрів 40-річчя. Його дружина Настя Каменських трепетно привітала коханого зі знаменною датою, чим зворушила не тільки репера, але і всю мережу. Продюсер зізнався, як відсвяткував круглу дату і розповів про вражаючі подарунки від близьких.

В інтерв'ю для програми " Світське життя " Потап з сином Андрієм розсекретили деталі святкування 40-річчя артиста.

Хлопчик розповів, що його тато цього разу вирішив не закочувати гучну вечірку, а зібрати в ресторані за столом тільки рідних і близьких – привітати продюсера прийшло близько 20 гостей. Все пройшло скромно і по-сімейному.

"Мама і тато сказали: "Не святкуй". І це було не свято, а якась вечірка на честь 40-річчя. Ти ж знаєш, яке я свято можу влаштувати, 200 осіб, Snoop Dog на сцені", - запевнив Потап.

Репер розповів, які подарунки отримав від гостей, а також зізнався, що йому презентувала дружина.

Потап з сином розповіли про день народження репера (фото: instagram.com/svitsketv)

"Сережки з чорними діамантами, які коштують як автомобіль, дружина подарувала інші сережки - з білими діамантами. Ніколи б я собі сам такі не купив, тому що це дуже дорого, навіть для мене. Я взагалі не марнотрат. Мені не треба золотий годинник, але я можу це купити", — зізнався Потап.

Також артист отримав ще один незвичайний подарунок для душі і тіла - персональну терапію медитації з тренером. Тепер репер разом з дружиною зможуть помедитувати вдома.

Також на прохання продюсера його друзі подарували імениннику твори мистецтва – в приватному будинку зіркової пари тепер висять нові картини.

Потап розповів про подарунки на 40-річчя