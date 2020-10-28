Втратила голову: Слава Камінська в розкішному образі натякнула на нову любов

Слава натякнула шанувальникам на своє нове захоплення

Слава Камінська любить ділитися не тільки стильними образами, але і відвертими висловлюваннями. А тому кожен новий пост шанувальники чекають з нетерпінням. Не так давно співачка зробила досить загадкове послання, написавши під фото: "В житті все циклічно: біле завжди змінює чорне, після дощу обов'язково вийде сонце, а пролиті сльози напевно просто зміцнюють вії. Такий баланс природи: неможливо страждати вічно. Тримати або відпустити - свідомий вибір кожного. Але, тільки по-справжньому відпустивши, ми звільняємо місце для того, хто вже, в цю хвилину, готовий зробити нас щасливішими. А він, може, вже зачекався. Так що, дівчата, допоможіть природі з балансом, не затягуйте. Принців з кожним днем стає все менше".

І ось – новий пост, який натякнув на щасливі зміни в особистому житті артистки. Слава запостила фото, на якому з'явилася в незвичайному образі. Бездоганний макіяж з довгими накладними віями, блідо-рожевими губами і покритою золотистим сяйвом шкірою доповнили укладені м'якими хвилями волосся. Виглядає Камінська спокусливою і загадковою. А підпис вона зробила ще більш інтригуючим: "Втратила голову... Шукати не збираюся", - написала зірка.

Слава Камінська заінтригувала новим постом (фото:www.instagram.com/babaslavka/)

Фанати почали хвалити зірку: "Красуня нереальна", "Розкішна", "Вау", "Шикарна", "Вау, це шедевр", "Фотограф від бога, модель неземна"... Також багато підхопили думка Слави, підігравши її натяку: "Ви закохалися! Ви така енергійна красуня і сексуальна", - радіють вони.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла, чому ця осінь особлива для неї.