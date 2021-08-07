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Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим

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Субота 07 серпня 2021 19:15
Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк тільки повернулася з Чорногорії, як вирішила продовжити відпочинок в рідній Україні. Леді Ле вирушила на український курорт в Чернівецькій області з улюбленим чотирилапим другом Рафіком, якого зірка просто обожнює. Разом вони встигли відпочити на Дністрі, де ведуча вдосталь накаталася на водному мотоциклі і заявила, що тепер ціни на цю розвагу зросли.

На новому фото в Instagram Леді Ле позує зі своїм домашнім улюбленцем.

Леся без макіяжу показала селфі з задоволеним Рафіком. Песик і його зіркова господиня розмістилися в машині. Рафік показав, що вміє позувати не гірше, ніж знаменитість.

"Друга поцьомала, корми залишила.... і поїхала. Як же важко його залишать", - зізналася ведуча.

Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим

Леся показала селфі з любим вихованцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато підписників Лесі зазначили, що песик і його господиня схожі, а також зворушили компліментами цій пустотливий парочці.

  • Міхалі
  • Красива яка
  • Пупсик
  • Гарненький
  • Як ви схожі
  • Найщасливіший і найкрасивіший собакен у всьому світі
  • Яка милота
  • Такі класнючі
  • Такий вже він у вас пупсик!
  • Який гарненький

До слова, відпочивати Рафік вміє не гірше, ніж його господиня. Разом з нею він і загоряє, купається і відпочиває на березі після інтенсивного запливу.

Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим

Леся показала, як Рафік любить відпочивати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А поки шанувальники пишуть компліменти для господині і її улюбленця, леді Ле встигла всістися на "трон вагітності" - саме так вона підписала незвичайне фото з розділу"сторіс".

Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим

Леся поділилася фото в незвичайному місці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася своїм значущим досягненням в мережі.

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Леся Нікітюк
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