Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим
Леся Нікітюк тільки повернулася з Чорногорії, як вирішила продовжити відпочинок в рідній Україні. Леді Ле вирушила на український курорт в Чернівецькій області з улюбленим чотирилапим другом Рафіком, якого зірка просто обожнює. Разом вони встигли відпочити на Дністрі, де ведуча вдосталь накаталася на водному мотоциклі і заявила, що тепер ціни на цю розвагу зросли.
На новому фото в Instagram Леді Ле позує зі своїм домашнім улюбленцем.
Леся без макіяжу показала селфі з задоволеним Рафіком. Песик і його зіркова господиня розмістилися в машині. Рафік показав, що вміє позувати не гірше, ніж знаменитість.
"Друга поцьомала, корми залишила.... і поїхала. Як же важко його залишать", - зізналася ведуча.
Леся показала селфі з любим вихованцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Багато підписників Лесі зазначили, що песик і його господиня схожі, а також зворушили компліментами цій пустотливий парочці.
- Міхалі
- Красива яка
- Пупсик
- Гарненький
- Як ви схожі
- Найщасливіший і найкрасивіший собакен у всьому світі
- Яка милота
- Такі класнючі
- Такий вже він у вас пупсик!
- Який гарненький
До слова, відпочивати Рафік вміє не гірше, ніж його господиня. Разом з нею він і загоряє, купається і відпочиває на березі після інтенсивного запливу.
Леся показала, як Рафік любить відпочивати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
А поки шанувальники пишуть компліменти для господині і її улюбленця, леді Ле встигла всістися на "трон вагітності" - саме так вона підписала незвичайне фото з розділу"сторіс".
Леся поділилася фото в незвичайному місці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася своїм значущим досягненням в мережі.