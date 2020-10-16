З'явилися фото з пишного весілля Остапчука: не відірвати очей!

Володимир Остапчук та Христина Горняк зіграли весілля в ресторані за Києвом

Володимир Остапчук і Христина Горняк сказали один одному "так" 15 жовтня. Тепер у них на двох одне прізвище та великі плани, головним пунктом у яких значиться: Бути щасливими!

Ми ж пропонуємо вам переглянути більше зворушливих фото з весілля, на якій Володимир розплакався, заспівав для дружини про Тарантіно і пообнімався з мамою Вєрки Сердючки.

Для церемонії одруження 36-річний шоумен і 33-річна нотаріус вибрали ресторан в елітному котеджному містечку "Золоче", що під Києвом. На радісній події були присутні 45 осіб: батьки, друзі і родичі.

Із зіркових гостей прийшли привітати пару шоумен Іраклі Макацарія, танцюрист Олександр Прохоров та інші. Вітали пару і дарували подарунки під акомпанемент віртуозного піаніста Євгена Хмари.

Як розповіла Христина, вони з Вовою саме так хотіли почати своє свято, адже це дуже символічно. Саме під звуки клавіш вони познайомилася більше року тому.

Для весілля Володимир обрав класичний і стриманий образ - чорний смокінг. Христина зустрічала гостей у лаконічній елегантній сукні з вуаллю. А протягом свята наречена змінила ще два образи.

Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: пресслужба каналу "Україна")

"У нас з Христиною було одне бажання на двох: провести наше весілля максимально весело в самій рідній і теплій компанії. Тому ми віддалися цьому дню повністю і намагалися запам'ятати кожну його хвилину", - розповів Остапчук.

Церемонія розпису пройшла після заходу сонця, у світлі тисяч свічок, лампочок і софітів. В красивому сяючому колі з гірлянд на березі Дніпра, в оточенні гостей і під промову церемоніймейстера пара зачитала свої обітниці, обмінялася обручками і стала однією сім'єю.

Сім'я Остапчуків (фото: пресслужба каналу "Україна")

"Мої емоції не передати словами. Сьогодні я сказала "так" своєму коханому чоловікові. Вова, я дякую тобі за все те, що ми проживаємо з тобою кожен день, за це незабутнє свято, за те, що все минуло, як у моїх мріях, і за все те, що в нашій родині ще попереду. Люблю, ціную тебе і вірю: разом ми зможемо все!" - сказала Христина.

Кульмінацією вечора став зворушливий і романтичний перший танець молодят під живу музику. Абсолютною ж несподіванкою для гостей стала поява мегазірки Вєрки Сердючки зі своїм шоу-балетом. Артисти привітали сім'ю Остапчуків і влаштували запальну дискотеку на всю ніч.

Ниже дивіться ще більше гарних фото з весілля пари.

Фото: instagram.com/masha.golub; instagram.com/yuriy.reva

Раніше ми писали також, що перший танець Володимира і Христини оцінювала Вєрка Сердючка.

Також повідомлялося, що Володимир Остапчук встиг пообіймати маму Вєрки Сердючки.