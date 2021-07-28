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Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Середа 28 липня 2021 14:38
Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча знаходиться в очікуванні дива - ведуча вагітна третім малюком. Але зменшувати оберти в роботі вона не має наміру, зате в перервах між зйомками продуктивно відпочиває з сім'єю - чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим синочком Ванею. Зараз вони знаходяться в Туреччині, де стоїть спекотна літня погода.

В Instagram Каті і Юрія з'явилися перші фото з Анталії на березі Середземного моря.

Катя поділилася знімками в купальнику. Вона позує на березі в капелюшку, строкатій майці і плавках. Чорно-білі кадри вийшли дуже атмосферними.

"Вагітність взимку легша не тільки тім, що немає спеки, а ще й тім, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поділилася своїми спостереженнями ведуча.

Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Катя Осадча показала значний животик на морському березі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті запевнили її - у неї відмінна фігура, а вагітність їй дуже личить.

Юрій же показав романтичне селфі з дружиною. Ведучий цілує кохану, а та щасливо усміхається.

"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поділився враженнями шоумен.

Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Юрій і Катя відобразили поцілунок в морі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дельфін і русалка", - залишила підпис під кадром пари Ольга Сумська.

  • Яка любов
  • Неймовірні
  • Яка ж Катюша класна! Сама ніжність
  • Дуже щирі почуття, надихаєте
  • Це так романтично
  • Щасливі
  • Чудові!
  • Які милі

Також ведучий показав сімейне фото на березі – він відобразив тіні Каті, свою, а також синочка Івана.

Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Юрій і Катя з сином поділилися сімейним портретом з Туреччини (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов захопили щасливим фото зі світського заходу.

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