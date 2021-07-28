Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині
Катя Осадча знаходиться в очікуванні дива - ведуча вагітна третім малюком. Але зменшувати оберти в роботі вона не має наміру, зате в перервах між зйомками продуктивно відпочиває з сім'єю - чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим синочком Ванею. Зараз вони знаходяться в Туреччині, де стоїть спекотна літня погода.
В Instagram Каті і Юрія з'явилися перші фото з Анталії на березі Середземного моря.
Катя поділилася знімками в купальнику. Вона позує на березі в капелюшку, строкатій майці і плавках. Чорно-білі кадри вийшли дуже атмосферними.
"Вагітність взимку легша не тільки тім, що немає спеки, а ще й тім, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поділилася своїми спостереженнями ведуча.
Катя Осадча показала значний животик на морському березі (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники Каті запевнили її - у неї відмінна фігура, а вагітність їй дуже личить.
Юрій же показав романтичне селфі з дружиною. Ведучий цілує кохану, а та щасливо усміхається.
"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поділився враженнями шоумен.
Юрій і Катя відобразили поцілунок в морі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Дельфін і русалка", - залишила підпис під кадром пари Ольга Сумська.
- Яка любов
- Неймовірні
- Яка ж Катюша класна! Сама ніжність
- Дуже щирі почуття, надихаєте
- Це так романтично
- Щасливі
- Чудові!
- Які милі
Також ведучий показав сімейне фото на березі – він відобразив тіні Каті, свою, а також синочка Івана.
Юрій і Катя з сином поділилися сімейним портретом з Туреччини (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов захопили щасливим фото зі світського заходу.