Спіймав з сигаретою: Потап зробив зізнання про 13-річного сина Андрія

Потап - приклад для свого єдиного сина Андрія. 13-річний підліток пишатися крутим татом і говорить про це привселюдно. А сам репер мріє мати п'ятеро дітей і готовий присвятити себе сім'ї.

У програмі " Позаочі " Потап розповів про стосунки з сином, а хлопчик зробив зізнання про батька.

Улюблена пісня Андрія з репертуару батька - "Малібу", хоча сам репер не рекомендує первістку слухати свою творчість. "Потім я слухаю його трек-лист і розумію: не так вже й жорстко", - зізнається продюсер.

Андрій захоплюється працьовитістю тата і зазначає, що той старанно працює на благо сім'ї.

Андрій вважає тата дуже крутим (фото: instagram.com/realpotap)

"За день 2 концерти провести -це ж взагалі нереально! Я захоплююся тим, чим займається тато. Така складна робота! Це не так легко, як здається. Не так легко стрибати 45 хвилин на сцені. А насправді за лаштунками це дуже важкий процес. Коли тато приїжджає всього на 2 години на твій день народження, тому що у нього багато роботи. Ось цим я захоплююся", - з гордістю заявив Андрій.

Хлопець розповів, як зірковий батько вплинув на становлення його характеру. "Незважаючи на те, що я проводжу з ним мало часу, він виховав мене як мужик. Друге - не дав мені розмажоритися", - заявив Потапенко-молодший.

"Значить, я виховав класного хлопця!"- зазначив репер, вислухавши зізнання сина про себе.

Потап намагається якомога більше часу проводити з Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

За словами хлопчика, його тато завжди на позитиві і Андрій ніколи не бачив його злим.

"Я приїжджаю до нього часто. Чим старше він стає, тим я більше розумію, що ми будемо менше бачитися з ним. Але кожна зустріч стає більш якісна в плані інформації батька синові", - зізнався продюсер

Андрій також приїжджає влітку погостювати до батька і тиждень живе з ним і його нинішньою дружиною Настею Каменських. Разом вони грають в карти і відпочивають.

Андрій розповів, за що вдячний татові

Потап зізнався, що старається не балувати сина дорогими подарунками – той знає, що батько нагороджує його за хороші оцінки, тому намагається старанно вчитися.

Якось Андрій випросив у батька дрон, в перший же день втопив квадракоптер в басейні, але п'ять днів не наважувався розповісти продюсеру про те, що трапилося. Потапа засмутить цей інцидент, і він провів серйозну бесіду з сином.

Репер - досить демократичний батько. "Я йому дозволяю зробити два ковтки пива при мені. Він може навіть спробувати шампанське при мені. Він один раз вже був спійманий з електронною сигаретою, але ми домовилися з ним: я кидаю курити і ти кидай свою штучку", - розповів про розмову з Андрієм репер.