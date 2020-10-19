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Позитив прокоментував свій виліт із шоу Танці з зірками 2020

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 22:16
Позитив прокоментував свій виліт із шоу Танці з зірками 2020 Позитив (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Роман Мирончук

Артист прокоментував виліт з танцювального шоу

Танці з зірками 2020 вже досягли восьмого випуску, і в цей раз проєкт покинув Позитив разом зі своєю партнеркою Юлією Сахневич. Пара захворіла на коронавірус і вийти на паркет не змогла, але за них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко.

Позитив висловився з цього приводу на своїй сторінці в Instagram. Артист висловив велику подяку всім тим, хто його підтримував і відправляв свої голоси.

Він також подякував Араму Арзуманянау за те, що погодився станцювати замість нього, і всю команду проєкту.

"Такий фінальний танець і такі образи від Позитиву і Юлі ніхто не очікував", - написав артист.

Позитив прокоментував свій виліт із шоу Танці з зірками 2020

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Але особливу подяку Позитив висловив своїй партнерці по танцях Юлії Сахневич за витримку і терпіння його непростого характеру, і любов до складного ремесла.

"В цьому шоу для мене герої не тільки зіркові учасники, а і їх партнери. Юля, одужуй швидше і знову радуй нас неймовірними танцями!" – додав Позитив.

Варто зазначити, що прихильники "Танців з зірками" розкритикували обіцяний жаркий баттл Ольги Фреймут і Катерини Кухар. Зірки вирішили поставити танець на адажіо з балету "Лускунчик", і сильно розчарували телеглядачів.

Раніше ми писали про те, що Ілона Гвоздьова назвала своїх фаворитів на "Танцях з зірками 2020".

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